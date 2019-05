El Govern crearà un pla de transició 2020-2021 per concretar la Reforma Horària

El Palau de la Generalitat acollirà aquest divendres la constitució de la Comissió de seguiment del Pacte per la Reforma Horària amb l'objectiu de crear un pla de transició 2020-2021 perquè aquest pacte "tingui mesures i resultats concrets", a través d'un procés de concertació social."Ha arribat el moment de concretar algunes mesures" per avançar cap a l'horitzó 2025 que planteja aquest pacte, signat el juliol de 2017, ha explicat el director de l'Oficina per a la Reforma Horaira del Govern, Alexis Serra, en la presentació aquest dimecres de la VI edició de la Setmana dels Horaris, entre el 3 i el 7 de juny, segons un comunicat de la Generalitat.Serra ha destacat que "per primera vegada el Govern ja té una estructura política específica per coordinar i desplegar les polítiques públiques" relacionades amb aquesta reforma.Ha remarcat l'oportunitat de reimpulsar la Xarxa de ciutats i pobles per la reforma horària després de les eleccions municipals, perquè considera que és el moment idoni perquè els equips de govern incorporin la gestió dels usos del temps.El promotor de la reforma Fabian Mohedano ha observat que en els cinc anys en què s'ha treballat per transformar l'organització del temps, han aconseguit "un dic de contenció sobre l'expansió horària".

