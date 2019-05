Torra demana la llibertat «immediata» dels presos per la resolució «demolidora» dels experts de l'ONU

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que el Govern s'adreçarà a la fiscalia general de l'Estat, a través del fiscal superior de Catalunya, perquè a la vista de la decisió del Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries de l'ONU, que ha qualificat de "demolidora", "promogui al Tribunal Suprem i a la resta d'òrgans judicials que estan perseguint l'organització del referèndum d'autodeterminació de l'1-O la retirada de totes les acusacions, i demani la llibertat immediata de tots els presos polítics".Torra s'ha referit al fet que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat mantene les seves peticions de penes pels delictes de rebel·lió i sedició, "en una demostració més d el'esperit de venjança i no pas de justícia en tot aquest procés".El Govern català cursarà formalment la petició en una sessió extraordinària del Consell Executiu que el president ha convocat per aquest divendres. Ha estat la reacció del president després del dictamen dels experts de les Nacions Unides contra les detencions arbitràries.Quim Torra ha afirmat que "el Regne d'Espanya dilapida tota credibilitat democràtica que pogués tenir amb l'ús indiscriminat i parcial de les institucions i poders de l'estat. I aquest és un comportament que més d'hora que tard li passarà factura als tribunals internacionals". Pel president, "cada hora de presó i d'exili que passi és una raó més que ens enforteix en la determinació de construir una Catalunya lliure i republicana".

PRESIDENT MEXICÀ José Guevara Bermúdez, president del Grup de Treball contra la Detenció Arbitrària de Nacions Unides, acumula una àmplia experiència teòrico-pràctica en l'àmbit dels drets humans i el dret penal internacional. Autor de nombroses publicacions, ha impartit també diverses conferències en universitats de Mèxic. Va dirigir el programa de drets humans a la Universitat Iberoamericana, i ha treballat pel Ministeri d'Afers Exteriors del seu país, així com dins de la Unitat de Drets Humans del Ministeri d'Interior. També ha estat responsable de la missió mexicana a l'Oficina de Nacions Unides a Ginebra.

Poc abans de la intervenció del president hi ha hagut una Contundent declaració als mitjans de l'advocat dels presos davant de Nacions Unides, Ben Emmerson, després que s'hagi conegut l'informe del Grup de Treball contra la Detenció Arbitrària de la ONU. Si l'estat espanyol no allibera els presos polítics, serà considerada "culpable" a ulls d'Europa, i s'haurà d'enfrontar a les mesures que la comunitat europea i també la internacional puguin recaure. "Les democràcies modernes no empresones polítics elegits senzillament perquè proclamen en favor de la independència", ha declarat. L'informe de l'ONU, que dimarts va avançar NacióDigital, demana molt directament l'alliberament immediat dels presos polítics, i s'adreça a l'estat espanyol perquè els indemnitzi econòmicament, després d'haver-los privat de llibertat sense que hi hagi sentència, i perquè iniciï una investigació "exhaustiva i independent" sobre les responsabilitats.El dictamen, signat pel president del Grup de Treball contra la Detenció Arbitrària, l'expert en drets humans mexicà José Guevara Bermúdez, considera que l'empresonament de Junqueras, Cuixart i Sànchez busca "reprimir membres de grups polítics per silenciar el seu reclam en favor de l'autodeterminació". A més, destaca que les accions "concertades per l'aparell nacional de justícia" van rebre el suport "polític públic" de la llavors vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, que va felicitar fins a tres vegades el llavors president, Mariano Rajoy, per "tenir èxit al decapitar i liderar els líders independentistes".L'informe també explica que Junqueras i els Jordis van ser "acusats per sedició en relació a la protesta social i pacífica del 20 i 21 de setembre del 2017" i per un referèndum que "està permès a Espanya". I puntualitza que el seu empresonament vulnera "principis d'igualtat dels éssers humans", en detriment dels articles 2 de la Declaració Universal i 3 del Pacte de les Nacions Unides.Després de conèixer l'informe de l'ONU, els advocats de Cuixart han tornat a demanar la seva llibertat al Suprem, tot i que el president de la sala segona -on s'està jutjant els líders independentistes- ha puntualitzat que la qüestió es tramita en el marc d'una peça separada.L'esfera política independentista tampoc ha tardat a reaccionar. E l Govern de la Generalitat ja ha instat la Moncloa a complir la resolució del grup, mentre que també s'han posicionat dirigents d'ERC i Junts per Catalunya.El prestigiós advocat britànic expert en dret internacional i drets humans Ben Emmerson va presentar el febrer del 2018 en nom dels tres presos (Joaquim Forn va rebutjar sumar-s'hi malgrat que també estava privat de llibertat) una comunicació al grup de treball perquè confirmés si la situació de presó preventiva vulnerava drets fonamentals recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans.El Grup de Treball contra la Detenció Arbitrària és una entitat vinculada a l'ONU, formada per experts independents sobre drets humans, que estudia casos de possibles violacions de la normativa internacional. Concretament, investiga situacions d'arrestos i detencions arbitràries per part d'estats. El grup es va establir com un procediment especial l'any 1991 dins l'àmbit de competència del Consell de Drets Humans de Nacions Unides. Malgrat que no és vinculant en les seves resolucions, emet informes de referència per als governs sobre el compliment del dret internacional.En els últims anys, Nacions Unides ha fet 245 resolucions d'aquest tipus, dues de les quals a França i Polònia, països de la Unió Europea. En els dos casos, després de la resolució aquests països van deixar activistes polítics en llibertat.Al currículum d'Emmerson, que acumula 25 anys d'experiència litigant davant tribunals internacionals, consta que va ser l'advocat de Maria Litvinenko, la dona de l'exagent rus Alexander Litvinenko mort l'any 2000 després de ser enverinat. També va liderar la defensa de Moazzam Begg, ciutadà britànic empresonat a Guantánamo durant 6 mesos acusat de terrorisme a la guerra civil de Síria. També va ser un dels relators de les Nacions Unides que va advertir el govern espanyol per la llei mordassa l'any 2015.

