Maragall: «Colau vol treballar en un acord de govern en el qual jo sigui alcalde»

El candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, ha posat ja en marxa la maquinària de les negociacions per a la seva investidura. Segons ha explicat el dirigent republicà després de reunir-se amb l'encara alcaldessa en funcions, Ada Colau estaria disposada a explorar una entesa de govern el qual ell en seria l'alcalde. "Colau vol treballar en un acord de govern en el qual jo sigui alcalde", ha afirmat. Aquest plantejament exclouria, doncs, la possibilita que Colau fos alcaldessa amb els vots del PSC i de Manuel Valls.Maragall s'ha compromès a fer arribar en les pròximes hores una proposta concreta per explorar l'acord d'investidura basat en els dos grans eixos que ja va esbossar aquest dimarts: una governació que pivoti en un contingut "progressista" i "transformador" i que està oberta a incloure propostes dels comuns i també d'Artadi; i accions i iniciatives en defensa de la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats, i per avançar en la reclamació del referèndum d'autodeterminació.Aquestes qüestions, ha dit, són d'"àmplia coincidència" entre les tres candidatures. Tot i això, les preferències dels comuns es mantenen en què Junts per Catalunya (JxCat) no formi part del pacte mentre que ERC sí que vol el pacte a tres. En tot cas, el republicà ha valorat positivament que es posi en marxa un calendari de treball amb ambdues formacions, amb qui considera que "té sentit" enfocar un govern d'"ampli espectre".La possibilitat d'incloure el PSC en les negociacions, com voldria Colau, està "descartada" des de fa dies, ha dit Maragall. "És impossible que contemplem cap altra opció", ha sentenciat donant per tancada qualsevol possibilitat de seure a parlar amb la formació de Jaume Collboni.La reunió d'aquest dimarts entre els caps de cartell d'ERC i Barcelona en Comú és el primer contacte entre les dues formacions més votades a Barcelona des de l'escrutini de diumenge. I la trobada es produeix en el marc d'un context agitat, per la proposta de Manuel Valls de concedir "sense condicions" els seus vots a Colau per evitar la presència d'un alcalde independentista a la capital catalana. Aliè a les paraules de Valls -que recullen el guant d'un escenari plantejat per Miquel Iceta-, Maragall pretén arribar a una entesa amb l'alcaldessa en funcions.Abans del contacte amb Colau, Maragall ha iniciat la ronda de contactes amb Elsa Artadi, candidata efectiva de JxCat. Artadi ha assegurat que veu amb bons ulls les bases sobre les quals pivota l'oferta d'acord d'investidura proposat per Maragall: polítiques progressistes per a la ciutat, defensa de la llibertat dels presos i dels exiliats, i reclamació del referèndum d'autodeterminació. La pròxima trobada amb Artadi es produirà divendres a la tarda amb Quim Forn a Soto del Real, una visita a la qual Maragall ha convidat també Colau, que no t'he previst anar-hi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor