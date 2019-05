El Parlament Europeu impedeix l'accés a Puigdemont i Comín

Urgent: le Parlement européen vient de refuser l’accès aux indépendantistes catalans @KRLS et Tony Comin, pourtant élus aux européennes. Argument : ils n’ont pas prêté serment sur la constitution espagnole. Mais aucun des élus espagnols n’a prêté serment! Le PPE en action! — Jean Quatremer (@quatremer) 29 de maig de 2019

La décision n’a pu être prise que par @EP_President (Antonio Tajani) et par Klaus Welle, le tout puissant secrétaire général (Allemagne, CDU) du Parlement. Une atteinte sans précédent à la démocratie: le Parlement européen se comporte comme un supplétif de l’Etat espagnol. — Jean Quatremer (@quatremer) 29 de maig de 2019

El Parlament Europeu no ha permès aquest dimarts a l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín entrar a la cambra i començar alguns dels tràmits per ser eurodiputats, segons han denunciat en una atenció als mitjans des de Brussel·les. Així, tot i que tots dos van obtenir un escó a les eleccions del 26-M i són eurodiputats electes, no han pogut fer-se la fotografia oficial ni entrar a les instal·lacions, on sí que entren altres polítics que també van aconseguir representació en els comicis.Segons ha assegurat Puigdemont, l'ordre de vetar-los l'entrada l'ha donada el secretari general del Parlament Europeu. Fonts del Parlament Europeu han confirmat que els nous diputats poden obtenir "una acreditació provisional per facilitar el seu accés al Parlament mentre no arriben les comunicacions oficials dels estats membres" amb la llista definitiva d'eurodiputats. Amb tot, des de la cambra asseguren que es reserven el dret a "no concedir cap facilitat fins a assegurar-se que la persona ha obtingut l'acta de diputat".El periodista del rotatiu francès Libération Jean Quatremer, a través d'un tuit, ha atribuït la decisió al PPE. "El Parlament europeu acaba de rebutjar l'accés dels independentistes catalans Carles Puigdemont i Toni Comín, elegits en les eleccions europees. Argument: no han prestat jurament sobre la Constitució espanyola. Però cap dels electes espanyols l'ha prestada. El PPE en acció!", escriu. "La decisió només podria haver estat presa pel president del Parlament, Antonio Tajani, i el secretari general (del CDU), Klaus Welle. Un atac sense precedents a la democràcia: el Parlament Europeu es comporta com un suplent de l'Estat espanyol".

