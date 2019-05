Un jutjat de Barcelona dóna la raó a Glovo i diu que els treballadors són autònoms

El Jutjat Social número 24 de Barcelona ha desestimat la demanda d'un treballador contra Glovo i determina que els repartidors que treballen per la firma són autònoms. La sentència coincideix amb la proposta que han fet aquests darrers dies els riders davant de la seu de l'empresa catalana després de la mort d'un repartidor en un accident de trànsit al centre de Barcelona aquest cap de setmana passat. Per contra, però, hi ha almenys cinc sentències a favor dels treballadors que conclouen que sí són falsos autònoms.La sentència del jutjat de Barcelona argumenta que els treballadors "fan l'itinerari que volen, utilitzant un mitjà de transport que vulguin, les despeses van a càrrec seu, no tenen assignada una zona determinada, escullen els dies i franges horàries en què presten els seus serveis" i que poden rebutjar una comanda o bé fer vacances sense comunicar-ho a l'empresa.Pel que fa als documents amb què compten els riders considerant-los falsos autònoms, hi ha tres sentències del jutjat social número 1 de Madrid de l'abril, així com dues resolucions judicials més, una del jutjat social 33 de Madrid del mes de febrer passat i una altra d'un jutjat de Gijón.Per contra, Glovo esgrimeix que ja té quatre sentències favorables, concretament una del jutjat social 17 i del jutjat 39 de Madrid, juntament amb una altra del jutjat d'Oviedo i la coneguda aquest dimecres, que data del 21 de maig. Així mateix, l'empresa catalana també ha guanyat un altre cas a Itàlia.

