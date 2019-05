La Fiscalia ratifica l'acusació de rebel·lió i demana fins a 25 anys per als presos

Quatre mesos de judici i tot continua igual. La Fiscalia ha confirmat aquest dimecres que manté l'acusació per rebel·lió al judici del procés i, per tant, la petició de penes de fins a 25 anys (amb la petició màxima per a Junqueras). D'aquesta manera, tal com han explicat a la sala segona del Suprem i es pot veure en l'escrit d'acusació definitiu, l'acusació pública no es mou del seu plantejament inicial i considera que el paper dels acusats que són a la presó encaixa en aquest tipus penal. De fet, el ministeri públic considera que ha quedat acreditada l'existència d'una violència que els líders independentistes van permetre i instrumentalitzar per pressionar i aconseguir la independència de Catalunya.



En la mateixa línia, l'Advocacia de l'Estat també ha elevat la seva conclusió a definitiva. Acusa per sedició i demana penes de fins a 12 anys de presó, però continua descartant la rebel·lió. Per altra banda, l'acusació popular de Vox manté també les mateixes peticions inicials (de fins a 74 anys) però fa una excepció amb l'exconseller Santi Vila, que va dimitir el dia abans de la declaració d'independència. Els advocats del partit ultra li retiren l'acusació per organització criminal i malversació, i només demanen desobediència, que no comporta presó.





Què demana cada acusació?



Les tres acusacions (amb l'única excepció de Santi Vila) mantenen les peticions de penes i els delictes pels quals acusen. Per tant, en el cas d'Oriol Junqueras la Fiscalia demana 25 anys per rebel·lió i malversació; l'advocacia de l'Estat 12 per sedició i malversació; i Vox 74 per dos delictes de rebel·lió, organització criminal i desobediència.



Per als Jordis, es mantenen 17 anys per rebel·lió per part de la Fiscalia; 8 anys per sedició segons l'advocacia; i Vox no es mou dels 62 anys per rebel·lió (dos delictes) i organització criminal. La Fiscalia també manté els 17 anys de presó i 17 d'inhabilitació per a Carme Forcadell.



Pel que fa a la resta d'exconsellers empresonats -Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Dolors Bassa-, la Fiscalia demana 16 anys per rebel·lió i malversació; 11 anys i 6 mesos per sedició i malversació; i Vox fins a 74 anys per dos delictes de rebel·lió i malversació.



En el cas dels tres exconsellers en llibertat provisional -Carles Mundó, Santi Vila i Meritxell Borràs-, la Fiscalia vol 7 anys per desobediència i malversació; l'Advocacia de l'Estat 7 anys i 10 mesos per desobediència i malversació; i Vox 24 anys per organització criminal i malversació.



En el cas de Santi Vila, Vox li retira l'acusació per organització criminal i malversació i només demana desobediència, que no comporta presó.





Destaca que en l'escrit la Fiscalia ha fet una referència concreta al tercer grau. Al Suprem, Jaime Moreno demanat que s'apliqui l'article 36.2 del Codi Penal, que fa referència al tercer grau. Es tracta d'un criteri establer per la Fiscalia en supòsits de "delictes molt greus".En l'escrit de conclusions inicial no s'invocava aquest precepte, i ara l'acusació l'ha demanat, fet imprescindible per tal que pugui aplicar-se. Aquest article estableix que la concessió del tercer grau penitenciari ha de condicionar-se al compliment de la meitat de la pena de presó que finalment s'imposi.En l'escrit inicial de conclusions definitives que ha presentat el ministeri públic davant del tribunal hi havia tres errors pel que fa a les peticions de penes. Tot i que el fiscal Jaime Moreno ha dit que mantenien les penes inicials per a tots els acusats, en l'escrit se sol·licitaven 18 anys per a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart (un més que inicialment) i 16 per a Carme Forcadell (un menys que inicialment).Fonts de la Fiscalia, però, han confirmat que es tracta d'un error i que es mantenen els 17 anys de petició per a tots tres. El fiscal Jaime Moreno ha pres la paraula després d'un recés per deixar clar que s'havia tractat d'un "error mecanogràfic de secretaria" a l'hora de transcriure les penes.Un cop elevades a definitives les conclusions, el judici encara la seva recta final. El tribunal de l'1-O ha fet una modificació del calendari i preveu que el judici quedi vist per a sentència el 12 de juny, un dia més tard de la previsió feta la setmana passada, quan es calculava acabar el dia 11. Així, les defenses presentaran els seus informes finals els dies 11 i 12 de juny. Aquest últim dia, els acusats també podran exercir el seu dret a l'última paraula per un espai d'uns 15 minuts cadascun, abans que el tribunal deixi el judici vist per a sentència.

