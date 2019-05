L'informe de l'ONU que demana l'alliberament dels presos, en cinc claus

El més probable és que...

Per Anonim 1234 el 29 de maig de 2019 a les 18:25 0 0

... ... el govern espanyol no faci cap comentari sobre aixó, com si no haguessin sentit res. No donaran cap mena de resposta. Per desgracia, aquest informe de l'ONU no té cap força legal, no obliga a Espanya a res. Per altra banda, aquestes paraules del portaveu de ERC que ell considera tan contundents ("exigeix", alliberament "immediat") tenen un efecte contrari al desitjat: només donen sensació d'impotencia, de que Espanya pot fer amb nosaltres el que vol encara que sigui injust i que nosaltres no podem impedir-ho. Els nostres liders són molt mal psicolegs.