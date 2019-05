Estudiants de la UPC dissenyen un dron per als rescats de Proactiva Open Arms

Tres estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) participen en el disseny d'un dron de reconeixement a mar obert a la recerca de persones i embarcacions per millorar els rescats de l'ONG Proactiva Open Arms al Mediterrani. Aquest projecte, que rep el nom de Freeda, es fa en col·laboració amb l'entitat sense ànim de lucre, Hemav Foundation.Els responsables de la iniciativa ja han fet el primer test de l'aparell a alta mar, concretament a Borriana (Castelló).Ricardo Sandoval, capità del vaixell Open Arms, ha afirmat que els ginys voladors seran "de gran ajuda per ampliar l'àrea controlada" i esperen poder-hi comptar "el més aviat possible".Des de Hemav Foundation, l'ús de drons suposa un "gran avantatge" en les tasques de rescat de persones al mar pel fet que "poden volar a llargues distàncies i ampliar l'àrea controlada".A més, afegeixen que treballant amb diverses plataformes simultàniament "es podria tenir una vigilància pràcticament constant" de la zona de recerca i salvament de Líbia. Alhora, els drons permeten detectar embarcacions "amb més rapidesa" i donar avisos "a temps" per permetre l'actuació dels socorristes.

