Artadi veu amb bons ulls l'oferta de Maragall i negociaran divendres amb Forn a la presó

La reunió ha durat 50 minuts, s'ha celebrat al Parlament i ha servit per emplaçar-se a continuar negociant. Aquest és el resultat de la trobada del candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, i la candidata de Junts per Catalunya (JxCat), Elsa Artadi, que han assentat les bases per parlar sobre l'oferta d'acord d'investidura a tres bandes que ha posat sobre la taula el dirigent republicà. La pròxima trobada es produirà divendres a la tarda amb Quim Forn a Soto del Real, una visita a la qual Maragall ha convidat també la líder dels comuns, Ada Colau, amb qui es reunirà aquesta tarda. Colau no t'he previst anar-hi.Artadi ha assegurat que veu amb bons ulls les bases sobre les quals pivota l'oferta d'acord d'investidura proposat per Maragall: polítiques progressistes per a la ciutat, defensa de la llibertat dels presos i dels exiliats, i reclamació del referèndum d'autodeterminació. I, per primera vegada, no ha exclòs que Colau d'una possible entesa. I és que l'oferta de Maragall no és per formar govern, ha recordat Artadi, sinó simplement per ser escollit alcalde el pròxim 15 de juny. JxCat, doncs, no veta Colau en una hipotètica aliança."Avui no acaba res, sinó que comença tot", ha assegurat Artadi, que ha puntualitzat que han parlat de contingut i no de compromisos de govern. Sobre la possibilitat plantejada pel PSC i Manuel Valls de fer Colau alcaldessa , la dirigent de JxCat ha argumentat que aquesta opció és "matemàticament" possible, però que els ciutadans de Barcelona han votat "renovació". Segons el seu parer, els resultats indiquen que Maragall ha de ser alcalde i que la capital catalana ha de tenir un govern "100% independentista".Artadi també ha recordat que Colau va defensar fa quatre anys que havia de governar la llista més votada. "Que s'escolti a ella mateixa fa quatre anys. Veurem si vol pactar amb els del 155", ha afirmat l'exconsellera, tot afegint que no s'entendria aquesta "carambola".

