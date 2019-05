Desokupa s'atrinxera en un edifici de Sants per fer fora els veïns

Des de primera hora del matí un grup de persones contractades per l'empresa Desokupa està atrinxerat al número 42 del carrer Gayarre de Barcelona, al barri de Sants. Han entrat a l'immoble aprofitant que una veïna sortia amb l'objectiu de fer fora els veïns que hi viuen. En total, hi ha sis famílies i sis menors d'edat en situació d'emergència habitacional que van ocupar els pisos quan l'edifici -propietat la immobliària Next Door Real State- estava buit.Segons fons dels Mossos consultades per NacióDigital, a primera hora del matí la policia catalana ha rebut diverses trucades alertant de l'actuació de Desokupa, empresa dedicada a fer fora d'immobles persones que els han ocupat. Les mateixes fonts asseguren que des que han arribat els agents els representants de Desokupa no han accedit a cap pis i, per tant, no haurien infringit la inviolabilitat dels domicilis.Des que Desokupa ha entrat a l'immoble, el Grup d'Habitatge de Sants i altres col·lectius en defensa del dret a l'habitatge han convocat una concentració a les portes de l'edifici, que encara dura. Quan els Mossos han arribat, els agents han carregat, segons les fonts consultades per "retirar les persones que no col·laboraven amb els requeriments" policials. Els Mossos han identificat a totes les persones presents al carrer Gayarre, tant les que estaven a carrer com les que estaven a l'interior de l'immoble.El Grup d'Habitatge de Sants ha exigit a Desokupa que abandoni "immediatament" l'immoble i s'ha mostrat molt crític amb l'actuació dels Mossos, acusant el Govern d'emparar "actuacions de grups criminals", en referència a Desokupa. Els activistes han demanat a la propietat que negociï sense extorsions i un grup de persones del Grup d'Habitatge de Sants s'ha desplaçat a la seu de Next Door Real State per exigir que ordenin a Desokupa marxar de l'immoble.Després que Desokupa hagi entrat a l'immoble, dos dels sis pisos han quedat buits mentre que les altres quatre famílies continuen dins.

