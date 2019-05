PortAventura obre el Colorado Creek, el seu sisè hotel

PortAventura World estrenarà aquest dissabte el seu sisè hotel, anomenat Colorado Creek. Un equipament amb 150 habitacions, de quatre estrelles i ambientat al Far West. Ha suposat una inversió de 25 milions d'euros i donarà feina a unes 150 persones, segons han informat des del complex turístic. El parc disposarà doncs, de fins a 2.000 habitacions, fet que el converteix en "el resort de referència d'Europa", en paraules de Fernando Aldecoa, director general de PortAventura World. L'hotel destaca per la sostenibilitat ambiental, ja que serà "emissions zero", un aspecte que els directius volen estendre a la resta d'instal·lacions.El Colorado Creek, segons ha destacat Aldecoa, "és l'hotel referent del ressort". Ho ha argumentat per tres raons: és un dels dos de més qualitat, els avantatges addicionals que tindrà el client -accés il·limitat al parc temàtic, un dia gratuït a Ferrari Land i accés a les piscines de l'hotel Gold River, entre altres- i que és el primer amb emissions zero. Sobre l'aspecte mediambiental, Aldecoa ha avançat que el projecte comença al Colorado Creek, però que es vol implantar a la resta d'hotels i als parcs temàtics. A més, volen liderar "l'eliminació i reciclatge de plàstic" a més d'impulsar la mobilitat sostenible amb l'ús de vehicles 100% elèctrics per dins del complex, així com d'energies verdes. "Com a estratègia volem minimitzar la petjada mediambiental", ha concretat el director general.El Colorado Creek té 150 habitacions de qualitat "premium" de 41 metres quadrats, tal com han apuntat, i totes seran iguals, encara que algunes estaran adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. L'hotel està ambientat en els ranxos luxosos de Colorado i es caracteritza per un ambient càlid on la fusta predomina. En concret s'han usat 6.000 metres quadrats de fusta natural del nord d'Europa, certificada per la seva producció sostenible i responsable amb els boscos, tal com ha destacat Luis Valencia, director de projectes de PortAventura World. En l'edifici principal hi ha dues grans làmpades, d'uns quatre metres de diàmetre i uns 150 quilos, que presideixen la sala central, connectada amb els pisos inferiors per unes escales i uns finestrals als dos extrems que il·luminen la zona. A més hi ha un segon edifici a l'altre costat del jardí que fa les funcions de restaurant.Aldecoa ha destacat que en el darrer any el 35% dels clients dels parcs temàtics s'han allotjat als hotels de PortAventura World. Una tendència que va a l'alça i que ha fet que els directius estudiïn l'opció de construir nous hotels en un futur pròxim per poder atendre la demanda. De fet, Aldecoa ha avançat que a dia d'avui ja tenen un 10% més de reserves de cara a l'estiu respecte a l'any passat i les previsions per aquesta temporada són que, al Colorado Creek, hi hagi una ocupació "de més del 90%".Sobre el tipus de demanda, el director general ha diferenciat dos perfils. D'una banda el de les famílies que fan estades llargues de vacances, i de l'altra les que aprofiten un pont o un cap de setmana per anar a PortAventura i passar una o dues nits als hotels. Pel que fa a la procedència, Aldecoa ha detallat que han notat un increment del mercat estatal -el principal del complex- i d'alguns dels més importants que tenen a nivell internacional, com són el francès, el britànic i el rus.Aldecoa també ha avançat que el centre de convencions s'ampliarà. Una decisió que respon a l'increment d'esdeveniments que s'hi duen a terme. Des de l'obertura de l'equipament l'any 2009 s'hi ha realitzat més de 2.000 esdeveniments, ha apuntat. "Més del 70% són internacionals", ha afirmat el director general, un fet que ha posicionat el parc "com un referent internacional dins del turisme de congressos i convencions". També cal tenir en compte que amb la futura construcció del complex Hard Rock està previst que aquest tipus de clients augmenti a la Costa Daurada.Les obres del centre de convencions culminaran aquest octubre i permetran augmentar l'espai dels 14.000 als 20.000 metres quadrats, ampliar la capacitat de 5.000 a 6.000 persones, i disposar de 24 sales, en lloc de les 18 actuals. Tot plegat suposarà una inversió d'11 milions d'euros.A més també es "redecorarà" l'hotel PortAventura, per tal d'adaptar-lo a les necessitats dels clients de congressos. Uns treballs que tindran un cost de 12 milions d'euros. Aquests treballs permetran, segons els directius de la companyia, poder obrir l'hotel PortAventura durant tot l'any i ampliar el nombre d'esdeveniments que s'hi fan.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor