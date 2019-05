El recompte final ratifica la victòria d'ERC a Manresa, però redueix la diferència amb JxCat a només 10 vots

Els resultats definitius de les eleccions municipals del 26-M a Manresa han reduït, finalment, la diferència entre ERC i Junts per Manresa a 10 vots, un cop comprovades les actes i revisats els vots nuls. La Junta Electoral de Zona ha atorgat 2 vots més a Junts per Manresa i 1 vot més a ERC respecte del recompte provisional de diumenge, de manera que ERC suma un total de 9.119 vots i Junts per Manresa en suma 9.109.D'aquesta manera es confirma la victòria d'ERC a les eleccions municipals per primera vegada des de fa més de 85 anys , per 10 vots, en comptes d'11 com havia sortit del primer recompte Les Juntes Electorals de Zona han portat a terme a tot l'Estat aquest dimecres al matí la comprovació i recompte definitiu de les actes i els vots nuls per determinar els resultats finals. A Manresa, aquesta jornada ha recobrat especial interès per la poca diferència de vots entre ERC i Junts per Manresa, que era només d'11. Finalment, però, no hi ha hagut cap variació ni pel que fa a les majories, ni tampoc en el moviment de regidors assignats a cada força.La Junta Electoral de la Zona de Manresa seguia, però, revisant el recompte d'altres poblacions de les comarques del Bages i el Moianès, ja que s'està portant a terme per ordre alfabètic. Monistrol de Calders i Navàs eren altres dels punts calents.A la població bagenca, la CUP s'havia imposat per 3 vots a ERC, segons el recompte provisional. En aquest cas, el recompte no influirà en el número de regidories, però sí que podria determinar quina era la primera força i quina la segona.En canvi a la població del Moianès, on la CUP havia guanyat per 4 vots a Junts per Monistrol, al quedar només aquestes dues forces amb representació, la que guanyi s'emportarà el regidor que doni la majoria absoluta, encara que sigui per només 1 vot.Monistrol de Calders i Navàs, són darrere de Manresa en l'ordre alfabètic, o sigui que, a les 5 de la tarda, encara no s'havien revisat.

