Compte enrere de 24 hores per salvar el Gimnàs Social Sant Pau del Raval

El Gimnàs Social Sant Pau, espai obert des de 1941 com a primers banys públics de la ciutat, ha anunciat que haurà de tancar les seves portes a causa de deutes que l'entitat xifra en 150.000 euros. El projecte social ubicat al Raval, i que va ser l'antiga piscina del Club Natació Montjuïc, confia que es presenti alguna solució per evitar el tancament abans d'aquest divendres.Durant el 2017, l'Ajuntament de Barcelona va arribar a un acord amb la propietat per garantir la continuïtat del Gimnàs Social Sant Pau , una cooperativa que ofereix esport i dutxes de manera gratuïta a persones amb necessitats econòmiques o en situació d'exclusió social. La cooperativa va aconseguir més de 20.000 firmes per evitar el seu tancament i que l'Ajuntament es fes càrrec del projecte. Tot i que el govern d'Ada Colau va aprovar la compra del projecte, després d'un any aquesta encara no s'ha realitzat.Els treballadors que van assumir la gestió del gimnàs el 2012 i que tres anys més tard van deixar de pagar el lloguer a causa del context de crisi, lamenten que l'Ajuntament no s'hagi fet càrrec de l'immoble. El director de l'entitat, Ernest Morera, assegura aque la relació amb l'Ajuntament ha estat "fluida" i que sempre "hi ha hagut comunicació", tot i que també expressa que "si l'entitat tanca, és perquè alguna cosa ha fallat".Tot i les especulacions sobre la possibilitat que dues entitats financeres es fessin càrrec del deute, sempre que la Generalitat fes d'avaladora, el Sant Pau continua a l'expectativa de poder resoldre el seu futur en les pròximes 24 hores. L'entitat també demana a l'Ajuntament que assumeixi la part de la despesa anual derivada de l'ús que fan de l'equipament els usuaris derivats des del consistori.A més, Morera ha apuntat que els alcaldables a l'Ajuntament de Barcelona han mostrat voluntat de solucionar el problema durant la campanya electoral i que, el Síndic de Greuges també dona suport al projecte social afirmant que "la viabilitat depèn del compromís polític". "No tinc cap dubte que tindran sensibilitat, el problema és que nosaltres tenim poc marge per acabar de solucionar-ho tot", ha recordat el director del gimnàs.Des de fa setmanes el veïnat i diferents entitats han mostrat el seu suport al Gimnàs Social Sant Pau. És per això, que l'entitat confia en "les possibilitats que puguin sorgir per salvar el gimnàs. Encara que siguin mínimes". "Nosaltres com a Gimnàs Social Sant Pau no som res, si ens hem fet grans, ha estat pel compromís del veïnat, d'entitats i de moviments socials. Això és el que fa creïble el projecte", assegura Morera.

