La reunió de Ribó amb el PP molesta els socialistes valencians

La candidata del PSPV a l'Ajuntament de València, Sandra Gómez, ha anunciat que no acudirà aquest dijous a la cita amb l'alcalde en funcions, Joan Ribó. La socialista considera què és una "falta de respecte" que Ribó es reuneixi abans amb el PP que amb ells per parlar sobre la formació del nou govern, i per això ha decidit no acudir a la cita.La decisió ha estat comunicada a través de fonts de la candidatura de Gómez, segons explica Europa Press. Així, el candidat de Compromís Joan Ribó havia convocat pel proper dijous 30 de maig a la resta de formacions que integraran el consistori valencià aquest nou mandat. Les cites, organitzades amb l'objectiu per parlar sobre la constitució de l'ajuntament el proper 15 de juny, començaran amb la representant del PP, María José Catalá, i seguidament estava prevista la reunió amb Gómez.La socialista, que aquest mateix dimecres havia defensat que pel PSPV és "innegociable" la seva proposta d'un lideratge compartit amb Joan Ribó i demanava deixar "en un segon pla" els debats entorn al repartiment de regidories, creu que aquesta la decisió de reunir-se abans amb els populars, suposa una "menyspreu" a la seva candidatura.

