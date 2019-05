El Suprem endarrereix el final del judici al 12 de juny

El tribunal de l'1-O ha fet una modificació del calendari i preveu que el judici quedi vist per a sentència el 12 de juny, un dia més tard de la previsió feta la setmana passada, quan es calculava acabar el dia 11.Amb el nou calendari, les tres acusacions –fiscalia, advocacia de l'Estat i Vox- exposaran els seus informes finals dimarts 4 de juny en lloc del dia 3. Serà l'únic dia amb sessió de la setmana que ve, ja que s'obrirà un parèntesi d'uns dies abans que les defenses presentin els seus, tal com havia demanat algun advocat.Així, les defenses presentaran els seus informes finals els dies 11 i 12 de juny. Aquest últim dia, els acusats també podran exercir el seu dret a l'última paraula per un espai d'uns 15 minuts cadascun, abans que el tribunal deixi el judici vist per a sentència.

