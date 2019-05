Més d'un centenar d'identificats i dos detinguts en el desallotjament de l'institut de «Merlí»

Els Mossos d'Esquadra han identificat 119 persones allotjades a l'antiga escola Menéndez Pidal de Barcelona que ocupaven aquest immens edifici del barri de Sant Genís dels Agudells on es va gravar la sèrie de TV3 Merlí. A més, la policia catalana ha detingut dues persones per requeriments policials i judicials i la policia espanyola s'ha endut una vintena de migrants per manca de permís d'estrangeria. L'operatiu policial ha acabat poc després de les dues del migdia, i aleshores ha estat el torn dels serveis socials que han atés els desallotjats i d'uns paletes que tancaran els accessos.La majoria de persones que ocupaven les instal·lacions són famílies migrants amb pocs recursos, i algunes d'elles sense permís de residència, però a part també hi vivien alguns delinqüents. De fet, un dispositiu policial a principis d'abril va permetre la detenció d'almenys una desena d'ocupants que es dedicaven als robatoris en pisos.Per separat també hi vivien una trentena de joves okupes que es dediquen a les arts circenses i escèniques. Així aquest grup sí que en general es ben vist pels veïns, ja que obren els seus tallers als veïnats, mentre que en el cas dels deliqüents sí que es mostren discomformes.El desallotjament s'ha produït a instàncies del propietari per ordre del jutjat social número 5 de Barcelona. En acabar el desplegament policial, els treballadors del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), amb l'ajuda d'una traductora i una empresa de transport, ha atès les famílies desnonades, a qui es buscarà allotjament.

