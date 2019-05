VÍDEO Quan l'encarregada de netejar la imatge d'Espanya al món exigia complir els dictamens de l'ONU

Plenamente de acuerdo con ⁦@lozanoirene⁩ sobre efecto vinculante de las resoluciones ONU... confío en el principio de coherencia pic.twitter.com/8BHdHhyjdd — Gonzalo Boye (@boye_g) 29 de maig de 2019

"Hi ha algunes línies vermelles que, quan són traspassades per qualsevol règim, haurien de fer saltar les alarmes dels demòcrates". Així s'expressava Irene Lozano l'any 2015, responsable del projecte España Global, després que l'ONU redactés un dictamen sobre la detenció de l'opositor veneçolà Leopoldo López.L'escrit del Grup de Treball sobre la Detenció Abitrària de les Nacions Unides, el mateix que ara demana l'alliberament immediat de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Oriol Junqueras , criticava durament la detenció de López i la titllava d'"il·legal, arbitrària i amb motius polítics".En una intervenció al Congrés dels Diputats que l'advocat Gonzalo Boye ha recuperat aquest dimecres, Lozano defensa que l'opositor al règim de Maduro és un "pres polític" i que "només et pot exigir la seva immediata llibertat".

Document de l'ONU contra la presó de Junqueras i els "Jordis" by naciodigital on Scribd

