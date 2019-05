Dos agents de la Guàrdia Urbana, investigats per la mort de la gossa Sota

La mort de la gossa Sota arribarà finalment als tribunals. El jutjat d'instrucció número 4 de Barcelona ha citat a declarar com a investigats dos agents de la Guàrdia Urbana relacionats amb el cas. L'ONG Nova Eucària va denunciar l'agent que va matar l'animal després de disparar-li per presumptes delictes d'omissió d'auxili, abús de poder, ús d'arma de foc fora de l'estipulat per llei i ús indegut i desproporcionat de la força.L'entitat celebra que s'hagi posat fi a la "paràlisi" judicial i confia que les circumstàncies de la mort de la gossa puguin quedar aclarides amb la declaració dels agents i també dels testimonis que han estat citats.Fins ara la versió que ha mantingut la Guàrdia Urbana és que un agent va disparar l'animal després que aquest el mossegués. Tot plegat, després d'instar l'amo a lligar la gossa. Tots dos es trobaven en aquells moments davant de l'hotel Ayre de Barcelona, a la Gran Via.L'amo, però, nega la versió policial i, a més, assegura que un agent de la Guàrdia Urbana el va agredir. Va ser en aquest moment, segons ha defensat, que la gossa es va interposar entre ell i l'agent i que el policia va disparar, sense que l'animal mossegués l'agent.La mort de la gossa Sota va generar molta polèmica i 3.500 persones es van manifestar a Barcelona per reclamar que s'investigués el succés. L'alcaldessa, Ada Colau, va fer una crida a trobar testimonis i proves documentals dels fets.

