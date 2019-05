Cuixart demana la llibertat al Suprem després de l'informe de l'ONU

Benet Salellas, un dels advocats del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha pres la paraula al judici al Suprem per demanar al tribunal -de viva veu- que el deixés en llibertat. Ho ha dit després que s'hagi donat a conèixer l'informe del grup de treball contra les Detencions Arbitràries de l'ONU. Salellas ha dit que el dictamen "constata la vulneració de fins a onze articles" i, per tant, ha demanat la posada en llibertat "immediata" de Cuixart, tal com recull l'informe.El president del tribunal, Manuel Marchena, li ha dit que està "en el dret absolut" per demanar-ho però que el tràmit s'ha de fer per escrit per donar trasllat a les parts abans que el tribunal resolgui. Per això, Salellas ha informat que registraran un escrit abans que acabi la sessió d'aquest dimecres.Tot i que l'escrit de l'ONU també afecta Sànchez i Junqueras, de moment les seves defenses no han anunciat accions. Aquesta és la primera vegada que la defensa de Cuixart demana la llibertat amb el judici en marxa.En l'escrit, els experts consideren la detenció dels líders independentistes com un intent de "reprimir a membres de grups polítics per silenciar el seu clam pel dret a l'autodeterminació" i reclamen la llibertat "immediata" de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Oriol Junqueras per considerar que són a la presó de manera "arbitrària", violant drets fonamentals.

