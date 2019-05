Més de mil persones ja s'han inscrit a la cursa contra el càncer de mama de Sabadell

Més d'un miler de persones ja s'han inscrit a la cursa Women Race, la cita que organitza El Corte Inglés per recaptar fons per la lluita contra el càncer de mama. La cita se celebrarà el proper 2 de juny, i els diners recaptats es destinaran íntegrament a l'entitat Oncolliga.La cursa, que duu per lema, arrencarà a les 9.30 hores, i es preveu incrementar el nombre de participants de l'any passat, on van córrer unes 2.000 persones, tant d'homes com de dones.En aquesta ocasió, la cursa s'emmarca en els actes de la 66a Festa de l'Esport de Sabadell. El recorregut compta amb 5 quilòmetres de llargada, i passarà per espais com l'Eix Macià, la Ronda Zamenhof, la Via Massagué o la Rambla. "És un recorregut molt apte per a tothom", avança Jordi Romañach, director de Comunicació del centre.En la passada edició, la cita va recaptar 23.000 euros que es van lliurar a Oncolliga, amb l'objectiu que es puguin finançar els projectes que es duen a terme des de l'entitat. Les inscripcions es poden fer a través de la web creada per l'ocasió , i té un cost de 9 euros presencial i 9.40 a través del portal.

