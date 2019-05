La política del PP que va llençar una estelada a les escombraries serà regidora

Marisa Xandri serà regidora a la Paeria en els proper quatre anys. La presidenta del PP de Lleida ha entrat al consistori després que el seu partit obtingués dos edils a les eleccions del passat diumenge.Xandri es va fer popular arreu de Catalunya per haver llençat una estelada a la paperera en el marc de la campanya electoral de les eleccions al Parlament del 2017 . La fotografia va ser idea de l'equip de Xandri i la va fer el malaurat fotògraf del diari Segre, Òscar Miron, mort en accident de trànsit aquest mes de maig.En aquella ocasió, Xandri es va quedar a les portes de la cambra catalana, on va ser-hi diputada. Fins ara, Xandri treballava com a assessora del grup popular a la Diputació de Lleida.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor