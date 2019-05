El Festival de Sitges 2019 commemorarà els 40 anys de la mítica «Mad Max»

Llibre oficial del Sitges 2019



Apocalypse Domani. La década dorada de la exploitation italiana de ciencia-ficción (1977-1990) és el títol del llibre oficial del Sitges 2019 que, sota la coordinació d'Ángel Sala, veurà la llum el proper mes d'octubre. Aquesta serà la segona col·laboració entre el Festival i Editorial Hermenaute, després de la publicació l'any passat de l'assaig Michele Soavi. Cineasta de lo macabro. El llibre analitza el fenomen des de la perspectiva del gènere de la ciència ficció, repassant els seus precedents, els seus continguts i l'impacte que van suscitar aquest tipus de produccions.



Cartell



Pel que fa al cartell que s'ha donat a conèixer aquest dimecres, Sala ha recalcat que inclou tots els elements de la saga de Mad Max i a aquest tipus de cinema on hi apareixen cotxes, el desert, l'apocalipsi i la destrucció.



El Festival de cinema de Sitges ha creat, a banda, Fantastic 7, conjuntament amb el Marché du Film del Festival de Cannes i el fundador de Blood Window, Bernardo Bergeret. Com ha recalcat el certamen, es tracta d'un fòrum destinat a fomentar el talent dins de la indústria del gènere i afavorir la seva connexió amb socis comercials potencials. Fantastic 7 va celebrar la seva primera edició a la passada edició del Festival de Cannes.



La sessió, apadrinada pel director J.A. Bayona, va aplegar set festivals internacionals: Bucheon International Fantastic Film Festival (Corea del Sud), el Cairo International Film Festival (Egipte), el Festival Internacional de Guadalajara (Mèxic), l’International Film Festival & Awards de Macao (Xina), el South by Southwest d’Austin (Estats Units), el Festival de Toronto (Canadà) i el Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.



Per altra banda, Taboo’ks és una iniciativa del Festival de Sitges que acosta la literatura i el cinema fantàstic. El programa, que obrirà el període de presentació de candidatures la primera setmana de juny, selecciona d’entre tots els projectes rebuts quatre obres (novel·la, teatre o novel·la gràfica) i un study-case d’un projecte en vies d’adaptació per presentar-los als productors assistents al Festival, amb la finalitat de promoure els acords d’adaptació d’obres literàries a projectes audiovisuals. Apocalypse Domani. La década dorada de la exploitation italiana de ciencia-ficción (1977-1990) és el títol del llibre oficial del Sitges 2019 que, sota la coordinació d'Ángel Sala, veurà la llum el proper mes d'octubre. Aquesta serà la segona col·laboració entre el Festival i Editorial Hermenaute, després de la publicació l'any passat de l'assaig Michele Soavi. Cineasta de lo macabro. El llibre analitza el fenomen des de la perspectiva del gènere de la ciència ficció, repassant els seus precedents, els seus continguts i l'impacte que van suscitar aquest tipus de produccions.Pel que fa al cartell que s'ha donat a conèixer aquest dimecres, Sala ha recalcat que inclou tots els elements de la saga de Mad Max i a aquest tipus de cinema on hi apareixen cotxes, el desert, l'apocalipsi i la destrucció.El Festival de cinema de Sitges ha creat, a banda, Fantastic 7, conjuntament amb el Marché du Film del Festival de Cannes i el fundador de Blood Window, Bernardo Bergeret. Com ha recalcat el certamen, es tracta d'un fòrum destinat a fomentar el talent dins de la indústria del gènere i afavorir la seva connexió amb socis comercials potencials. Fantastic 7 va celebrar la seva primera edició a la passada edició del Festival de Cannes.La sessió, apadrinada pel director J.A. Bayona, va aplegar set festivals internacionals: Bucheon International Fantastic Film Festival (Corea del Sud), el Cairo International Film Festival (Egipte), el Festival Internacional de Guadalajara (Mèxic), l’International Film Festival & Awards de Macao (Xina), el South by Southwest d’Austin (Estats Units), el Festival de Toronto (Canadà) i el Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.Per altra banda, Taboo’ks és una iniciativa del Festival de Sitges que acosta la literatura i el cinema fantàstic. El programa, que obrirà el període de presentació de candidatures la primera setmana de juny, selecciona d’entre tots els projectes rebuts quatre obres (novel·la, teatre o novel·la gràfica) i un study-case d’un projecte en vies d’adaptació per presentar-los als productors assistents al Festival, amb la finalitat de promoure els acords d’adaptació d’obres literàries a projectes audiovisuals.

El Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya 2019, que tindrà lloc del 3 al 13 d’octubre, celebrarà el 40è aniversari de Mad Max. Salvajes de autopista, de George Miller. Aquesta efemèride ha inspirat el cartell, una retrospectiva i el llibre oficial del Festival.El director del certamen Àngel Sala recalca que Mad Max es va convertir en "una pel·lícula mítica" quan es va estrenar fa 40 anys. "Va ser una sorpresa per a tots els aficionats perquè tenia un contingut de violència i acció molt diferent al que es portaven a l'època i arribava d'Austràlia, una cinematografia emergent", destaca.El Festival de cinema de Sitges també dedicarà una retrospectiva als títols clau de l'exploitation italiana de ciència ficció i portarà per nom Apocalypse domani. Són títols que van ser influïts per cintes nord-americanes com Star Wars, Alien, 1997: Rescate en Nueva York i les dues primeres entregues de Mad Max. El festival ha assenyalat que van ser productes pensats per al mercat internacional, que en alguns territoris van assolir un enorme èxit comercial, dirigits per veterans del cinema de gènere italià com Enzo G. Castellari, Joe D'Amato, Sergio Martino, Lucio Fulci o Luigi Cozzi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor