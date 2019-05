El Bizbarcelona acollirà 200 activitats per fomentar l'emprenedoria

El 12 de juny el Bizbarcelona inaugurarà la novena edició del saló i durant dos dies oferirà 200 activitats al recinte de Fira Barcelona a Montjuïc per fomentar l'emprenedoria i assessorar aquells emprenedors que ja han donat el tret de sortida al seu negoci.L'oferta d'activitats anirà des de l'assessorament en xarxes socials fins a taules rodones de dones emprenedores i d'experts en innovació en l'àmbit de la salut. Enguany el Bizbarcelona també se centra en l'economia social i oferirà assessorament per iniciar projectes cooperatius."Tota la potència emprenedora i creativa es concentra en un espai que acaba sent un referen", ha assegurat el director del certamen, Aleix Planas. L'entrada al saló tindrà un preu de 15 euros si es compra per Internet, 25 a taquilla i cinc per a les persones aturades.

En total el saló oferirà 130 conferències a càrrec de 150 ponents. Hi haurà punts d'assessorament personalitzats, 70 expositors i els responsables de Bizbarcelona esperen acollir 14.000 assistents.

