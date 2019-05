Guanyem Girona aposta per pactar amb ERC i demana al PSC que voti a favor de la investidura

Girona 2019 Totes les dades Cens total: 66.893 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 43.548 65,10% Abstencions: 23.346 34,90% Vots nuls: 157 0,36% Vots en blanc: 243 0,56% Partit Vots % Regidors

Guanyem Girona aposta per tancar un pacte amb ERC i demana al PSC que voti a favor de la investidura, per assegurar-se majoria absoluta en primera volta (l'única fórmula que els permetria assolir l'alcaldia).El cap de llista de la candidatura, Lluc Salellas, assegura que un acord amb els republicans és una proposta "que lliga la ciutat amb el país" i permetria forjar un govern "que sigui garantia de progrés, transformador i amb compromís republicà". Entén, a més, que com a segona força al consistori, és a ells a qui els toca la "responsabilitat" de plantejar "el relleu".Salellas admet que la seva proposta és "complicada", perquè demanaria que els socialistes avalessin la investidura a canvi de res. "Tenim clar que no pactarem amb 2el partit del 155, però Paneque haurà d'escollir qui volen a l'alcaldia, si Madrenas o Salellas, ha assegurat el cap de llista.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor