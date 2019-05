Desallotgen l'institut de «Merlí»

Els Mossos d'Esquadra desallotgen aquest dimecres l'antiga escola Menéndez Pidal de Barcelona, al barri de Sant Genís dels Agudells, on es va rodar la sèrie de TV-3 Merlí, ocupada per desenes de persones des de que va acabar la filmació.El desallotjament es produeix per ordre del jutjat social número 5 de Barcelona, han confirmat a l'ACN fonts policials. També hi ha agents de la Policia Nacional per la presència d'immigrants irregulars, alguns dels quals ja han quedat a disposició policial, així com el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona i una empresa de recollida de gossos. La Guàrdia Urbana talla el trànsit.Aquestes instal·lacions estan ocupada per famílies georgianes, però entre les persones que hi viuen també hi ha delinqüents. De fet, un dispositiu policial a principis d'abril va permetre la detenció d'almenys una desena d'ocupants que es dedicaven als robatoris en pisos.A banda, hi ha una trentena de joves okupes de diverses nacionalitats que viuen apartats dels georgians per conflictes diversos, i que es dediquen bàsicament a fer tallers de circ i arts escèniques en els quals participen els veïns del barri. De fet, els veïns conviuen bé amb aquests ocupants, però no pas amb els georgians suposadament lladres.Part del barri ha quedat tallat per la policia, cosa que dificulta la mobilitat dels veïns. Hi ha nombrosos efectius antiavalots dels Mossos d'Esquadra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor