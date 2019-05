Òmnium insta Pedro Sánchez a promoure la llibertat dels presos via Advocacia de l'Estat

Òmnium Cultural insta el govern espanyol a complir amb la resolució del Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària de les Nacions Unides que demana la llibertat immediata de Jordi Cuixart, president de l'entitat, Jordi Sànchez i Oriol Junqueras. El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha demanat al president Pedro Sánchez que mogui fitxa a través de l'Advocacia de l'Estat perquè sol·liciti la llibertat dels empresonats, que estan sent jutjats al Tribunal Suprem."Fa 20 mesos que denunciem una presó injusta i injustificada", ha lamentat Mauri, que a l'espera de rebre l'informe definitiu ha avançat que és "contundent i dur" contra el govern espanyol. Després de la resolució de l'ONU, ha insistit, el president Sánchez "no pot fer res més que no sigui fer tot el que estigui a les seves mans perquè surtin de la presó".Tot i que ha admès que des de Nacions Unides no hi ha mesures coercitives que garanteixin que les seves resolucions siguin vinculants, Mauri entén que Espanya està "obligada" a complir i vol ser un estat en el qual es defensin els drets humans. Ha afegit, a més, que aquest tipus d'informes no són "gens habituals" en països de la Unió Europea.Mauri ha fet aquestes declaracions a les portes del Parlament de Catalunya, on aquest dimecres, durant el ple, el Govern ha demanat a la Moncloa que compleixi amb la resolució de Nacions Unides, que entenen com un "atac" a la democràcia espanyola.

