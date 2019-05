Els diputats independentistes voten Carme Forcadell per a la mesa del Parlament

Els diputats de JxCat, ERC i la CUP han votat aquest matí simbòlicament per Carme Forcadell, que avui fa anys, com a nova membre de la mesa. El ple ha escollit Joan García com a nou vicepresident segon de la cambra en substitució de José María Espejo-Saavedra, que va ser elegit diputat al Congrés. El diputat de Cs ha aconseguit 56 suports –deu més que els escons que té el grup– i hi ha hagut sis vots en blanc i 61 paperetes nul·les, ja que els representants independentistes per qui va ser presidenta del Parlament i que ara és a la presó i ja no és diputada.Les substitucions s'han decidit en dues votacions separades. En la primera hi ha hagut un vot per a les diputades de Cs Marina Bravo i Noemí de la Calle, per a la popular Esperanza García, per a les socialistes Assumpta Escarp i Alícia Romero, per a la republicana Najat Driouech, per a la diputada de la CUP Maria Sirvent i per a la representant de JxCat i exconsellera Elsa Artadi. També s'ha comptat com a nul un vot a l'exconseller Josep Rull.Després de l'assumpció del càrrec de García, el ple ha votat de nou per triar qui ocupava el lloc que deixava buit a la Mesa i l'escollida ha estat Vílchez, com Cs ja havia anunciat ahir dimarts. Ha obtingut igualment 56 suports. En aquesta ocasió s'han comptat 16 vots en blanc i 50 nuls, la majoria també per a Forcadell, tot i que hi ha hagut una papereta per a l'exvicepresident del Govern i exlíder d'ERC Josep Lluís Carod-Rovira.Altres diputats que han rebut vots han estat l'alcaldessa de Girona i membre de JxCat, Marta Madrenas; l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont; la portaveu del grup dels comuns, Susanna Segovia, i els exconsellers Raül Romeva i Toni Comín. El diputat del PPC Santi Rodríguez ha pres la paraula per qüestionar que es puguin admetre els vots a diputats suspesos i el president del Parlament, Roger Torrent, li ha respost que mantenia el recompte "amb totes les conseqüències".La votació s'ha fet presencialment en una urna en ambdós casos, com ja va passar en l'última substitució d'un membre de la Mesa, que va tenir lloc el juny de l'any passat quan l'aleshores secretària quarta Alba Vergés va ser nomenada consellera de Salut i la va substituir la diputada d'ERC Adriana Delgado. Les votacions han transcorregut sense incidents, tot i que la bancada independentista ha aplaudit quan des de la Mesa s'ha cridat a votar Puigdemont, Romeva i Comín.Entre votació i votació, la portaveu d'En Comú Podem, Susanna Segovia, ha aprofitat per demanar la paraula i criticar que la Mesa segueixi comptant amb una majoria d'homes i que no s'hagués escollit una dona per a la vicepresidència segona. Fonts parlamentàries han explicat que els vots a altres diputades han sorgit precisament del grup dels comuns per tal de donar visibilitat a les dones que hi ha a la cambra i que tenen poca representació a la Mesa.

