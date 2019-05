El TSJC tomba la querella de Ciutadans contra el Govern pel 21-D

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) no ha admès a tràmit la querella de Ciutadans contra el Govern pels fets del 21-D ja que, segons l'alt tribunal català, els fets "no són constitutius de delicte", i menys del delicte de provocació a la sedició, que és pel que Cs els acusava.D'aquesta manera, indica l'alt tribunal català, el partit polític unionista no aporta cap "principi de prova" que avali la verosimilitud de la querella, i es limita a "afirmar la seva existència sense cap suport objectiu".La formació espanyolista va interposar l'escrit al TSJC el passat 27 de desembre, al·legant que l'executiu català estava incentivant i tolerant accions que, segons defensaven, pretenien impedir la reunió del consell de ministres (que finalment es fa celebrar sense problemes).La querella va ser anunciada per la llavors presidenta parlamentària de Cs, Inés Arrimadas, que va preveure que hi hauria "actes violents" per part dels CDR. També va acusar el president del Govern de "protegir-os" i "blanquejar-los". Segons va dir, Torra hauria d'haver advertit que les accions previstes el 21-d eren "il·legals" i prendre mesures per garantir "els drets de tots els ciutadans".

