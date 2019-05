Torra es reunirà amb partits i entitats per acordar una resposta conjunta a la sentència del Suprem

▶ #President @QuimTorraiPla: "Venen uns mesos decisius i hem de prendre consicència del moment històric. Voldria tenir una ronda de converses amb partits i entitats per saber què pensen. Per fer realitat els anhels democràtics del poble de Catalunya demano unitat estratègica". pic.twitter.com/GoIUCIPByn — Govern. Generalitat (@govern) 29 de maig de 2019

El Govern comença a preparar quina serà la resposta a la sentència del Tribunal Suprem sobre el judici de l'1-O. Durant la sessió de control, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que iniciarà una ronda de contactes amb partits i entitats socials, econòmiques i civils per teixir una "unitat estratègica" que considera imprescindible per afrontar el "desafiament" que suposarà."Venen uns mesos decisius i hem de prendre consciència del moment històric. Voldria tenir una ronda de converses amb partits i entitats per saber què pensen. Per fer realitat els anhels democràtics del poble de Catalunya demano unitat estratègica", ha assegurat Torra, que ha subratllat la necessitat de recuperar l'"esperit de l'1-O" per afrontar uns mesos que estaran marcats per la sentència del Suprem.Torra ha refermat el seu compromís per fer "efectiva" la República Catalana i ha assegurat que tota condemna que no sigui absolutòria l'entendrà com un "atac directe a tots els demòcrates" i una "vergonya absoluta per a l'Estat. És per això que, ha dit, s'actuarà en conseqüència a partir d'allò que s'acordi amb els contactes que iniciarà. A més d'aquesta acció conjunta que buscarà el president, Torra també ha emplaçat els diferents grups a tornar a seure par parlar dels pressupostos de la Generalitat ara que ja ha passat el cicle electoral.La sessió de control ha estat també marcada per la resolució de l'ONU que demana l'alliberament dels presos. Torra ha instat els socialistes a complir amb la resolució del Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària de les Nacions Unides que demana l'alliberament immediat d'Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, notícia avançada per NacióDigital . El grup treball demana l'alliberament dels presos, i fins i tot afirma que l'estat espanyol els hauria d'indemnitzar econòmicament per haver-los privat de llibertat quan encara no hi ha sentència i no tenen responsabilitats executives.Durant la sessió de control, tant Torra com els presidents parlamentaris de Junts per Catalunya i ERC, Albert Batet i Sergi Sabrià, han subratllat el pronunciament de l'ONU -que no és de caràcter vinculant- i la presó preventiva "injusta". "Espanya no complirà una resolució de l'ONU?", ha deixat anar el dirigent republicà.Després que el líder del PSC, Miquel Iceta, hagi acusat el Govern de la Generalitat de ser un "mal govern" i de no garantir "estabilitat" per a Catalunya ni tenir un horitzó fixat, Torra ha defensat que l'actual govern porta un any "deixant enrere el 155" que els socialistes van votar. Ha insistit en què és una prioritat del Govern l'alliberament dels presos i el retorn dels exiliats, així com la reclamació del dret a l'autodeterminació. "Volem fer efectiva la República Catalana", ha advertit.Torra ha tret pit dels resultats de les tres darrers eleccions que s'han celebrat en el darrer mes, de les quals considera que queden "reforçats" els compromisos del seu govern.

