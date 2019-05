Puigdemont creu que l'ONU «deixa en evidència» el respecte de l'estat espanyol pels drets humans

Que no es el mateix

Per Felisisimo el 29 de maig de 2019 a les 14:09

No es el mateix un grup de treball sota el paraigya de l'ONU que el Tribunal Europeu de Drets Humans. Pero a aquest home, si es capaç de copsar la diferencia, això li porta fluixa. L'important per ell es fer soroll, l'unica cosa qque li queda en el seu sostingut declivi cap el no res.