Sant Carles de la Ràpita (Tarragona). La Guardia Civil se repliega después de su actuación, bajo una lluvia de piedras y otros objetos. pic.twitter.com/jzYrJu6A39 — Juanma Lamet (@juanmalamet) 1 de octubre de 2017

Diríeu que ahir la Fiscalia va llençar el judici per la borda i va regalar l’absolució per simple incapacitat o per què, simplement, no es pot demostrar que va passar una cosa que no va passar? Diríeu que "mai en les 48 jornades del judici oral ha estat l’Estat espanyol pitjor defensat. El fiscal Jaime Moreno ha protagonitzat aquest dimarts un col·lapse, molt visible, de la institució que representa"? Afirmaríeu que "La rècua de nyaps i errors greus del ministeri públic va resultar interminable. I va mellar així la credibilitat de la feina feta. Moreno ha presentat els vídeos en total desordre, temàtic i cronològic. Ignorava que reflectien. En va repetir alguns ¡fins a quatre vegades! Confonia les dates i els llocs"? I afegiríeu que "La desmanegada selecció de les filmacions més bé afavoria que perjudicava els reus. Alguns advocats brindaven fent amb els ulls pampallugues"?Les cites del paràgraf anterior no estan extretes de cap pamflet separatista subvencionat per la Generalitat, sinó de l’anàlisi del judici que Xavier Vidal-Folch publica a El País . Unes anàlisis –ressenyades en altres columnes d’aquesta secció- gens sospitoses de simpatitzar amb "el Govern turbulent del fugat Carles Puigdemont", tal com ell el defineix.Podem concloure llavors que s’ha fet escac mat? Game over? Judici acabat? No tan ràpid, vaquers. Si les feministes tenen les "ulleres violeta" que permeten veure la realitat des d’una perspectiva de gènere, els cronistes de la Caverna tenen un instrument encara més poderós: les "ulleres rojigualdas". Unes ulleres que els permeten veure una orgia de violència organitzada en les imatges aportades per la Fiscalia."A les escenes reproduïdes davant la sala, van tornar-se reals els moments que abans havien relatat els testimonis. Tant policies com ciutadans. Incomptables crits, insults i xiulets. Milers d’exclamacions de "fora!, fora!" i de "votarem". Abans que el transcórrer de les imatges comencés a permeabilitzar l’ull, a acostumar la pupil·la al flaix, algunes van quedar-se gravadas", explica Beatriz Parera a El Confidencial , una periodista bregada a qui els crits de "votarem" li provoquen ganes "d’envair Polónia". Un relat de terror on apareix de tot: crits, xiulets, empentes, estirades, tensió... I ja està? La sang? Els cossos mutilats? Els edificis encesos? Espereu, que n’hi ha més."Pedres que cauen a un bassal després de sobrevolar furgonetes de policia. Algunes no cauen al bassal sinó a les furgonetes. Escratxes als hotels. L’atronadora sirena d’un cotxe de 'bombers' acompanyant crits ‘d’assassins’. Tanques que volen. Roger Español, el ferit que va perdre un ull, és una de les persones que les llencen. Una cadira que impacta, brutal, contra un agent. Un altre que rellisca i rep una puntada de peu. Barricades de taules amb aparença de berenar amb Cacaolat. Fills de puta. Fills de puta llençats en diversos graus d’intensitat. I una nena. Uns sis anys. A les espatlles del pare. Crida, braç en alt: 'Fora'". Doncs això, gent cridant i protestant. Una tanca que vola, un policia que rellisca –rellisca ell, ningú l’empeny- i una cadira. Sí, una, una i una, que tots hem vist aquestes imatges en llop i sempre són les mateixes. Ah, i una nena que crida "fora". Si això no és un cop d’Estat en tota regla que vingui Milans del Bosch i ho expliqui. A l’ABC, Pedro Cuartango encara ho té més clar : "Els vídeos de la Fiscalia confirmen que hi va haver incitació a la insurrecció violenta", subtitula. Quina violència? "La càmera recorre un públic exaltat que gesticula, insulta i amenaça als guàrdies civils que custodien l’entrada". "Gesticula". Entre les gesticulacions i les mirades d’odi es poden tombar governs. Que n’aprenguin les armilles grogues francès que fa mesos que fan barricades i cremen peatges.I clar, amb aquesta prova definitiva és obvi que la Fiscalia avanci que mantindrà el delicte de rebel·lió . I ho fa, bàsicament, perquè no n’hi ha cap de més greu al Codi Penal. Les "ulleres rojigualdas" ho poden tot. Sort que Marchena és un jutge imparcial i no porta posades ulleres de cap tipus. Oi?

