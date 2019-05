Tarragona 2019 Totes les dades Cens total: 91.725 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 57.134 62,75% Abstencions: 33.918 37,25% Vots nuls: 223 0,39% Vots en blanc: 270 0,47% Partit Vots % Regidors

La CUP facilitarà la investidura de Pau Ricomà (ERC) com a alcalde de Tarragona. Els anticapitalistes posen damunt la taula cinc condicions que els republicans hauran d'acceptar per poder aconseguir l'alcaldia, tal com es va decidir ahir al vespre en una assemblea dels cupaires.Laia Estrada, portaveu de la CUP, ha recordat que "hem estat decisives i imprescindibles per a desemmascarar l'autèntic rostre de Ballesteros i del PSC" i que ara, tot això s'ha de culminar "amb el procés de finalització de l'era Ballesteros a Tarragona". Per aquest motiu, després "d'un debat llarg", van decidir posicionar-se al costat d'ERC, no sense condicions, i apostar per un canvi. Aquest pas endavant el fan perquè Ricomà està en disposició d'aconseguir l'alcaldia si es porta a terme l'acord d'investidura entre ERC, Junts per Tarragona, CUP i En Comú Podem. La suma de tots els regidors arribaria a la majoria i el candidat del PSC, Josep Fèlix Ballesteros, tot i ser la llista més votada no accediria a l'alcaldia perquè només hauria aconseguit set regidors, els mateixos que els republicans.La CUP facilitarà la investidura i vol mostrar una actitud "proactiva" per fer real el canvi a la ciutat i per aquest motiu, fa una crida a les formacions que durant la campanya "s'han mostrat propenses" a que finalitzi l'etapa Ballesteros que "siguin coherents".Pel que fa a un pacte de govern, Estrada ha afirmat que en l'assemblea no se n'ha parlat perquè "la urgència" era el 15 de juny, quan s'ha d'investir l'alcalde. La setmana que ve celebraran una assemblea oberta en la qual es debatrà sobre la possibilitat d'entrar a govern però la portaveu cupaire creu que un govern a quatre bandes "és una macedònia" que ho complica.Els cupaires reclamen que els republicans assegurin cinc compromisos que "en campanya electoral han estat punts comuns amb ERC" i que són "imprescindibles per trencar amb l'acatament a les grans elits i el gran poder de Tarragona".- La modificació del POUM de la ciutat. Els cupaires volen que ERC es comprometi a preservar íntegrament l'Anella Verda, i per tant, el pla de la Budellera "s'ha d'acabar definitivament". Demanen que el POUM es modifiqui de tal manera que el planejament urbanístic sigui cohesionar, revitalitzar i regenerar les zones degradades i no apostar per l'obra nova.- Dur a terme un estudi de la internalització del servei de la brossa, del servei de neteja de Tarragona. Els anticapitalistes apunten que ells apostarien per una gestió directa però reclamen que s'estudiï què comportaria internalitzar-lo.- Fer un estudi independent de la qualitat de l'aire al Polígon Sud. Estrada recorda que és "un compromís que teníem a l'Ajuntament des de principis del 2015 i no s'ha dut a terme". Per això, "immediatament s'ha de dotar pressupostàriament i facilitar que es faci de forma independent i objectiva".- La mobilització del parc d'habitatges buits en mans de bancs i grans tenidors "via sancions". A més, recorda que jurídicament ja s'ha acreditat que és possible sancionar-los i també reclama que s'utilitzi l'ús de tanteig i retracta amb l'objectiu de garantir l'ús social dels habitatges i revertir la degradació que comporta el fet de tenir pisos buits a la ciutat. També apunta que cal un cens real dels habitatges buits.- I per últim, pressupostos participatius. Preparar i implementar els pressupostos participatius de cara al 2020 amb una dotació pressupostària mínim de l'1% del pressupost municipal.El PSC i ERC han empatat a set regidors en unes eleccions històriques pels republicans però els socialistes es van emportar el peix al cove pels vots. L'efecte Josep Fèlix Ballesteros no va poder aturar la remuntada de l'equip de Pau Ricomà, que ha passat de quatre regidors a set i és la segona força. La tercera força va ser Cs, amb quatre regidors, seguit de Junts (3), En Comú Podem (2), CUP (2) i PP (2).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor