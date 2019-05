Els lletrats del Senat recomanen a la mesa suspendre Raül Romeva

L'informe dels lletrats del Senat recomana a la mesa de la cambra alta suspendre el senador d'ERC Raül Romeva, en base a l'article 384bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECrim), de la mateixa manera que ho va fer el Congrés la setmana passada , tot just abans de les eleccions del 26-M.L'informe determina que "resulta indubtable" que la mesa del Senat pot suspendre automàticament Romeva. Els lletrats argumenten que la mesa presidida pel socialista Manuel Cruz és "competent" per donar efectivitat a la suspensió de forma immediata, i que li correspon a la mesa determinar els efectes de la suspensió. A més, l'informe apunta que "sembla que ha de tenir un caràcter indefinit" fins que canviï la situació de Romeva. Els lletrats també asseguren que "no procedeix" suspendre Romeva en base a l'article 22.6 del reglament del Senat.Populars i Ciutadans ja havien exigit a la mesa fa dies que procedís a la suspensió "automàtica" de Romeva, però calia el vot favorable dels membres socialistes, que tenen majoria absoluta a la cambra. En aquell moment, el president del Senat, Manuel Cruz, va optar per demanar un informe al lletrat major de la institució per aclarir de quina manera es podia suspendre el senador republicà.

