El Govern insta la Moncloa a complir la resolució de l'ONU que demana la llibertat dels presos

Quim Torra: "Volem fer efectiva la República Catalana"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha instat el govern de Pedro Sánchez a complir amb la resolució del Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària de les Nacions Unides que demana l'alliberament immediat d'Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, notícia avançada per NacióDigital . El grup treball demana l'alliberament dels presos, i fins i tot afirma que l'estat espanyol els hauria d'indemnitzar econòmicament per haver-los privat de llibertat quan encara no hi ha sentència i no tenen responsabilitats executives.Durant la sessió de control, Torra ha considerat que l'informe és un "atac sever" a la democràcia espanyola i ha preguntat al govern espanyol tant si pensa complir el dictamen com si permetrà que Carles Puigdemont i Oriol Junqueras prenguin possessió de l'acta d'eurodiputats. També els presidents parlamentaris de Junts per Catalunya i ERC, Albert Batet i Sergi Sabrià, han subratllat el pronunciament de l'ONU -que no és de caràcter vinculant- i la presó preventiva "injusta". "Espanya no complirà una resolució de l'ONU?. Prou repressió com a venjança política", ha deixat anar el dirigent republicà. També el conseller d'Exteriors, Alfred Bosch, ha exigit al govern espanyol que compleixi el dictamen. "És un organisme oficial reconegut", ha subratllat el conseller.Després que el líder del PSC, Miquel Iceta, hagi acusat el Govern de la Generalitat de ser un "mal govern" i de no garantir "estabilitat" per a Catalunya ni tenir un horitzó fixat, Torra ha defensat que l'actual govern porta un any "deixant enrere el 155" que els socialistes van votar. Ha insistit en què és una prioritat del Govern l'alliberament dels presos i el retorn dels exiliats, així com la reclamació del dret a l'autodeterminació. "Volem fer efectiva la República Catalana", ha advertit.Torra ha tret pit dels resultats de les tres darrers eleccions que s'han celebrat en el darrer mes, de les quals considera que queden "reforçats" els compromisos del seu govern. "Per primera vegada l'independentisme arriba al 50%. Hem tret un resultat que no ha tret cap govern d'Europa. El missatge que hem enviat és un escolta Europa", ha afirmat Torra.Ciutadans, per la seva banda, ha recordat a Torra la "sonora bufetada" de la resolució del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg sobre la suspensió del ple posterior de l'1-O, que es va fer pública aquest dimarts. El president li ha respost recordant que el partit taronja no hagi aconseguit cap alcaldia a Catalunya després de les municipals.

