Maragall insta Colau a ser «conseqüent» amb ella mateixa en matèria de drets i llibertats

El cap de llista d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, ha instat Ada Colau a ser "conseqüent" amb ella mateixa en matèria de drets i llibertats. "Hem de convertir aquest posicionament en acció política, en compromís real, en iniciativa conjunta i responsabilitat institucional", ha dit a RAC1, on ha assegurat que ell no demana que els comuns es tornin independentistes, però sí que apliquin el compromís que tenen amb els presos i el referèndum acordat. Maragall ha dit que esgotarà totes les possibilitats per construir un pacte d'investidura amb els comuns i JxCat, i ha considerat que és "molt difícil" que hi hagi un acord alternatiu que faci Colau alcaldessa amb el suport del PSC i de Manuel Valls. "Seria absolutament contra natura", ha opinat el republicà, que ha afegit que també és "inversemblant" tenint en compte les posicions d'uns i altres.En preguntar-li per les declaracions de Joan Tardà apostant clarament per un acord amb els comuns, Maragall ha dit que coincideix que Barcelona necessita un govern "ampli, que doni estabilitat i llarga mirada a la ciutat", però ha insistit que ell esgotarà totes les opcions d'un acord a tres, també amb Junts per Catalunya.Després de diferenciar entre acord d'investidura i de govern, el republicà ha opinat que en els dos eixos que ell ha plantejat per a una primera entesa hi ha coincidència per part de totes les parts. Pel que fa al de drets i llibertats, ha remarcat que aquesta és una "línia vermella", i s'ha mostrat convençut que els comuns entenen que han de convertir el posicionament a favor de la llibertat dels presos i del referèndum acordat en acció política des de l'Ajuntament. "Jo no li demano que es faci independentista, li demano que sigui conseqüent amb les seves posicions en el terreny de la democràcia i les llibertats. El que no es pot fer és pensar que es pot governar Barcelona sense assumir aquesta part de la realitat", ha insistit.També ha qüestionat que un govern progressista estigui format per un partit com el PSC tenint en compte la seva posició sobre la suspensió dels diputats presos o la postura de l'Advocacia de l'Estat en el judici al Suprem. Alhora, també s'ha adreçat a Junts per Catalunya, a qui ha demanat "generositat" per admetre que el millor servei que es pot fer avui a la ciutat és fer compatible la unitat del sobiranisme amb el "progrés i el canvi social", de forma que sigui possible un acord a tres.Tanmateix, ha admès que és possible que acabi sent investit alcalde en segona volta i que comenci a governar en solitari, perquè no hagi aconseguit aquest grau de sintonia que pretén entre formacions que no volen pactar entre elles.Maragall ha rebutjat un acord que signifiqui repartir-se l'alcaldia amb un altre partit. Al seu parer, és "la pitjor de les solucions i dels invents". D'altra banda, ha afegit que aconseguir un regidor més després del recompte definitiu significaria "un petit canvi que donaria una major claredat i consistència a la posició d'ERC i a la candidatura de Maragall com a alcalde", però també "més opcions d'entesa en totes les direccions".

