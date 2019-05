JxCat es fa enrere i no reeditarà el pacte amb el PSC a la Diputació de Tarragona

Junts per Catalunya no vol reeditar el pacte amb el PSC a la Diputació de Tarragona i això facilitarà que ERC aconsegueixi la presidència. Els republicans, amb 11 diputats, sembla que finalment podrien manar a l'ens supramunicipal, segons avança el Diari de Tarragona . Els neoconvergents prioritzaran un "acord de país" amb ERC.El primer secretari de la Federació del PSC al Camp de Tarragona, Roc Muñoz, va reconèixer en aquest diari que no havia tingut "cap contacte" ni amb ERC ni amb JxCat per parlar del pacte però recorda que "és un acord que ha anat molt bé" i que "si es pogués repetir, nosaltres ho veuríem amb bons ulls".A hores d'ara no hi ha res tancat i des d'ERC asseguren que el pacte per a la Diputació "encara és objecte de negociació de les cúpules nacionals" però ja tenen damunt la taula diferents noms de candidats per ocupar la presidència, com són Eduard Rovira, alcalde de Torredembarra, i l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs. Aquesta informació suposa un gir de 180 graus a la situació de la Diputació i a la de l'Ajuntament de Tarragona. Si avancen les converses entre JxCat i ERC, els republicans podrien fer-se amb la presidència de l'ens supramunicipal i l'alcaldia, si el pacte a quatre, amb CUP, JxCat i Comuns tira endavant.

