La custòdia d'un gos amb els amos divorciats arriba a judici

El jutjat de primera instància número 9 de Valladolid ha declarat la copropietat d'un gos West Highland terrier pel qual pledejaven Carlos i Silvia després de la seva separació quan portaven més de tres anys de relació, segons informa el Diari la Veu . Així, ha reconegut a cadascun d'ells el dret a gaudir de l'animal, anomenat Cachas, en períodes alternatius de sis mesos cada any.En absència d'una regulació específica, el jutge estableix que en aquest cas han d'aplicar-se com a criteris de resolució del conflicte els previstos per a les crisis matrimonials, circumstància que concorre en aquest cas, segons han informat aquest dimarts fonts del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó."Els animals no són coses, sinó éssers dotats de sensibilitat, la qual cosa implica que en determinats aspectes no s'apliqui supletòriament el règim jurídic de les coses, sinó que s'ha de respectar la seua qualitat d'ésser sensible", argumenta la sentència.El jutge ha fixat com acreditat que tant l'home com la dona són propietaris del gos, malgrat que estava inscrit només a nom de l'amo en el registre administratiu. Per aquest motiu, concedeix als dos propietaris un dret de possessió i gaudi compartit de l'animal que, en aquest cas, tenint en compte que un dels litigants marxarà a viure a Alacant, es desenvoluparà de forma exclusiva per períodes alternatius de sis mesos cada any.Així, en la seva resolució, el magistrat precisa que es fixen períodes de sis mesos en funció del benestar de l'animal i té en compte, no obstant això, la possibilitat que, si ho desitgen els amos, durant el temps en què no estiguin amb l'animal puguin traslladar-se almenys un cap de setmana al mes a Alacant o a Valladolid per a poder gaudir del seu gos. Aquest dret de comunicació s'haurà d'avisar a l'altre copropietari, d'una manera fefaent, amb almenys una setmana d'antelació.La sentència també ordena que les despeses d'atenció sanitària seran sufragades al 50% entre els dos propietaris, prèvia justificació documental d'aquests. Pel que fa a les despeses vinculades amb el menjar i la perruqueria, cada part els assumirà durant el seu període de possessió.La resolució del titular del jutjat de primera instància número 9 de Valladolid, després de la vista celebrada el passat dia 23 de maig, estima així la demanda interposada per Silvia, i atorga el dret de copropietat sobre el gos tant a ella com a la seva exparella. Contra aquesta decisió no és possible presentar cap recurs.La decisió del jutge modifica l'anterior règim existent respecte de la tinença del gos per part de l'exparella, a la qual, mitjançant una mesura cautelar i provisional, havia concedit la custòdia compartida de Cachas durant quinze dies a cada domicili i el posterior lliurament en un centre de perruqueria canina.L'ampliació de la custòdia compartida a sis mesos, enfront dels quinze dies inicials, es produeix per a facilitar aquest règim, ja que durant el judici l'exnóvio, que ha iniciat una nova relació, va anunciar la seua intenció de traslladar-se a Alacant de forma permanent a partir de juliol. "Per als lliuraments, Alacant no està ací al costat, la cosa no seria fàcil", ja va advertir el jutge el dia del judici.L'exnòvia havia reclamat la custòdia compartida després d'advertir que tots dos són titulars del gos i que fins i tot ella, com així ha certificat via documental, va ser qui va desemborsar més de 377 euros per la compra que van carregar en el seu compte i que també ha estat sufragant al 50% la resta de les despeses d'alimentació i cures.En el costat oposat, l'advocat de l'exnòvio rebutjava qualsevol fórmula de custòdia compartida i reclamava la tinença en exclusiva, encara que sempre disposat a abonar a la seva exparella una indemnització compensatòria.

