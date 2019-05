Bartomeu manté Valverde a la banqueta del Barça

Jornada d'informacions contradictòries ahir al voltant d'Ernesto Valverde. A primera hora s'anunciava des de diversos mitjans que la junta directiva comunicaria "aviat" a l'entrenador blaugrana que no comptaven amb ell per a la temporada que ve. Hores més tard, la directiva del club negava aquesta informació i assegurava que encara no s'havia pres cap decisió respecte a la continuïtat del tècnic. A última hora, Josep Maria Bartomeu ratificava Valverde a la banqueta del Barça.Malgrat les pressions internes i d'una part de l'entorn culer, el president blaugrana ha decidit mantenir el Txingurri, que podrà començar el seu tercer projecte al capdavant del primer equip després de dues Lligues consecutives i una Copa. A la Lliga, el Barça ha estat intractable. La llosa de Valverde, que l'ha tingut a la corda fluixa aquests últims dies, han estat les dues derrotes humiliants en les dues últimes Champions, contra la Roma i el Liverpool, així com un estil de futbol poc definit, allunyat dels anys més gloriosos de la història del club.Què us sembla la decisió? Creieu que Valverde ha de continuar a la banqueta del Barça? Participeu a l'enquesta de

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor