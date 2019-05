Valls no posa condicions per impulsar Colau a l'alcaldia

"Ens podem permetre que aquesta ciutat quedi en mans del separatisme?". Aquesta és la pregunta que Manuel Valls s'ha fet aquest dimecres en la seva primera compareixença després de la de la nit electoral del 26-M. Valls ha refermat el seu "compromís amb Barcelona" i ha afirmat que "és l'hora de la responsabilitat". Ha fet una crida a "Ada Colau i Jaume Collboni" perquè facin el primer pas. Ha afirmat que està disposat a sumar "sense condicions" per impedir que Ernest Maragall sigui alcalde.Valls ha admès que la seva situació no permet "ultimàtums". Però sí que ell pot ser part per evitar que Barcelona sigui "palanca de l'independentisme o capital d'una República imaginària". Preguntat sobre si està disposat ara a pactar amb Colau, després d'haver-la atacat durant tota la campanya, Valls ha respost que ell només parlarà de "principis". "Jo faré tot el que calgui perquè no hi hagi un alcalde independentista", ha reblat.Manuel Valls ha rebutjat que ara toqui parlar de "política petita" ni de mercadeig de pactes. "Estic en un moment de la meva vida en què el que compta són només els principis i l'ètica. No demano res per mi". I ha llançat una frase que és un avís: "Em quedo, però amb els meus principis i ètica, i us ho haureu d'empassar". Ha reclamat "alçada de mires" per impedir que hi hagi un alcalde independentista.Ha recordat els seus orígens polítics, tornant a definir-se com a "socialdemòcrata" i ha sentenciat que "el nacionalisme és incompatible amb l'esquerra". Ha tornat a dir que "a Barcelona, el problema no és Vox, el problema és l'independentisme".Preguntat per una valoració dels resultats electorals, el polític ha recordat que la nit electoral va ser "l'únic a Espanya, i potser a Europa, que va dir que no havia guanyat". Però ha exigit "respecte" a tots els resultats.L'exprimer ministre francès ha fet una referència a les converses que estan duent a terme a Europa els socialistes i els liberals per plantar a cara amb els populismes.

