ERC aposta a Girona per un govern fort i independentista sense els partits del 155

Girona 2019 Totes les dades Cens total: 66.893 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 43.548 65,10% Abstencions: 23.346 34,90% Vots nuls: 157 0,36% Vots en blanc: 243 0,56% Partit Vots % Regidors

Esquerra Girona aposta per un govern format per les forces independentistes i unitari a l'Ajuntament de Girona que no estigui supeditat als partits del 155. Segons els resultats electorals , l'única manera possible de defugir d'aquesta possibilitat és agrupant totes les formacions sobiranistes i formar un govern per assegurar-se una majoria àmplia.El cap de llista de la candidatura republicana, Quim Ayats, ha defensat que treballaran per garantir un “un govern a la ciutat que defensi els drets i les llibertats tant individuals com col·lectives”.Ayats ha tornat a manifestar, tal i com ha repetit durant la campanya, que “Esquerra és l'única força capaç d'asseure a tothom en una mateixa taula per a negociar”, encara més amb uns resultats que només garanteixen majories escollint entre un gran pacte unitari de les forces independentistes o una coalició amb partits del 155.“És hora que ens mirem tots als ulls i treballem per fer un gran acord en benefici de la ciutat i del país, deixant enrere les desavinences purament partidistes”, ha explicat.“Els resultats electorals de diumenge diuen que la majoria independentista a Girona és aclaparadora. Per tant, entenem que el repte que ens proposa la ciutadania expressat lliurement a les urnes aquest diumenge és una conjugació de diferents sensibilitats amb punts en comú però en un horitzó marcat en clau de país”, ha afegit.El cap de llista també ha recordat que és una oportunitat més per “convertir l'Ajuntament de Girona en la punta de llança de l'independentisme i enviar un missatge a l'estat espanyol que som més forts que mai”.

