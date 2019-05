La ultradreta, tarats ignorants profunds

M’agradaria saber per què un d’aquests individus, un ignorant profund, decideix sortir al carrer a desfilar amb la mà alçada, ple de tatuatges fètids, drogat fins les celles, i amenaçar, insultar i pegar a qui li dóna la gana

sobre l’auge de l’extrema dreta a Europa. Apunts molt rellevants, com per exemple que als diputats i representants de Vox d’Andalusia i de Terrassa –per posar els dos exemples que apareixen al reportatge- no els està permès expressar-se amb llibertat a preguntes dels periodistes. Depenen de la doctrina que els arriba des de Madrid. Bones entrevistes a Itàlia i Suècia, bon treball de dades i de context, amb apunts històrics entenedors i mirada global ambiciosa: què passa al món que permet aquesta mena de fenòmens? Un parell d’apunts al respecte: el tsunami de l’ultraliberalisme, esclar, ideología nefasta, promotora de l’egoïsme i l’individualisme. I l’absència de referents clars, la crisi galopant de l’esquerra, etc.El fotoperiodista Jordi Borràs hi destaca que seria un error subestimar la força d’aquesta mena de partits i organitzacions. Totalment d’acord, i tant que sí. Però no subestimar-los és compatible amb dir que són una colla de burros, oi que sí? Una caterva d’indocumentats, de malalts d’ideologia podrida? Uns tarats que no tenen res a dins el cap. I els que els inspiren? Doncs em temo que tampoc. Els famosos intel·lectuals de l’ultradreta, com ara Sánchez Dragó, poc més que una caricatura patètica: Vox es un partido emocionante y Santiago Abascal una especie de John Wayne. Pobre home.i d’informes sobre la ultradreta. Ens parlen molt de política, de crisi de valors, d’absència de referents, de context, de demoscòpia etc i molt poc d’intel·ligència, d’estudis, de lectures, de professors. M’agradaria saber per què un d’aquests individus, un ignorant profund, decideix sortir al carrer a desfilar amb la mà alçada, ple de tatuatges fètids, drogat fins les celles, i amenaçar, insultar i pegar a qui li dóna la gana. Què ha llegit aquesta gent? Qui han sigut els seus professors? Què opina la seva mare? Té fills?no està disposada a segons quines subtileses que els deixin totalment despullats. Però, és clar –i no ho dic pel reportatge d’ahir- comença a ser un pèl fastiguejant aquesta obsessió malaltissa per explicar els ets i els uts de l’auge de l’extrema dreta, per a sostenir que no tot aquell que vota Vox és un fatxa sinó que pot ser un desenganyat de la vella política i bla bla bla. Va home va! Vox és merda i qui vota Vox és un merda. Ja som grandets per segons quines correccions polítiques.amb molts votants de la banda de tarats aquesta, i els testimonis són brutals. Un senyor afirma que ha votat Vox perquè defensen la Setmana Santa i las cosas taurinas. I una senyora sosté que estan molt bé perquè són els únics que estan de veritat en contra de la llei de memòria històrica. Mireu, podeu donar-li totes les voltes que vulgueu però d’això se’n diu ignorància profunda. Ho diu en algun moment el periodista italià Paolo Berizzi, amenaçat de mort i obligat a anar amb escorta: “Aquesta gent tenen per sobre seu algú que potser algun cop ha llegit algun llibre”. Se l’entén perfectament: la gran majoria ni un n’han llegit. Parlem d’això algun dia?

