Qui té la clau d'un possible canvi de cromos entre PSC i JxCat a Tarragona?

Un ple de la Diputació de Tarragona en una imatge d'arxiu. Foto: ACN

Els telèfons dels partits treuen fum a Tarragona. Els resultats de les eleccions municipals han deixat contra les cordes a l'alcalde en funcions, el socialista Josep Fèlix Ballesteros. El líder del PSC a la ciutat, des de fa més de 12 anys, ha reiterat per activa i per passiva que està disposat i "capacitat" a governar sol i avui ja l'hem pogut veure com iniciava la campanya per atreure l'atenció dels comuns i acostar-hi posicions per així evitar que pactin amb ERC, Junts per Tarragona i la CUP i pugui ocupar un lloc l'oposició a l'Ajuntament.Uns centenars de metres més amunt, a la cuina de l a Diputació de Tarragona ja es comencen a sentir les primeres veus de converses entre JxCat i PSC per pactar i fer fora de la presidència a ER C, que pels resultats dels comicis ha obtingut més representació. La cadira que fins ara ocupava Josep Poblet està vacant i és desig de molts i podria ser moneda de canvi, és a dir, pot haver-hi un intercanvi de cromos per mantenir Ballesteros a l'alcaldia.Ballesteros va empatar a set regidors amb ERC i això el deixa molt tocat, tot i ser la llista més votada. Les opcions del socialista per assegurar-se la cadira i la vara d'alcalde seria que el pacte dels partits independentistes i els comuns no tirés endavant.Es parla que la clau de tot plegat la pot tenir Carla Aguilar, alcaldable d'En Comú Podem, ja que si no dona suport a la proposta d'ERC s'acaben les aspiracions dels republicans d'assolir l'alcaldia. Ara bé, una de les incògnites és què farà Junts per Tarragona. Tot apunta que s'està cuinant, encara que sigui a foc lent, el pacte a la Diputació. Si s'acabés de fer realitat, un diputat de Junts podria ser el nou president amb la condició que Ballesteros no perdés l'alcaldia. Una de les mesures dràstiques per acabar amb tot plegat és que Nadal, amb tres regidors, no donés suport al pacte i que tornés a fer alcalde a qui ell volia substituir feia quatre dies.Queden pocs dies perquè s'hagin de constituir els ajuntaments i les sales de màquines dels partits comencen a fer números i fórmules per sortir ben parats de totes les negociacions. Caldrà estar atents al que passa a l'interior del palau de la plaça de la Font i del que està ubicat al passeig de Sant Antoni. Ara per ara, el que es pot afirmar amb rotunditat és que ERC ha tancat la porta, definitivament, a pactar amb Ballesteros a l'Ajuntament de Tarragona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor