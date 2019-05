MAPA ERC s'ha imposat a 30 barris de Barcelona, sis més que el PSC i el doble que Colau

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada barri, pots consultar el seu nom i el percentatge de vots aconseguits per cada formació. També es pot fer més o menys gran el zoom del mapa. La font de les dades és l'Ajuntament de Barcelona.ERC és el partit que diumenge es va imposar a més barris de Barcelona. En concret, els d'Ernest Maragall van ser els més votats en 30 dels 73 barris, distribuïts en quasi tots els districtes. El PSC de Jaume Collboni ho va ser en 24, sobretot de Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí i Horta-Guinardó. Els comuns d'Ada Colau van guanyar en menys de la meitat que els republicans, en 14, especialment de Sants-Montjuïc, Ciutat Vella i Sant Martí. Finalment la llista de Cs, liderada per Manuel Valls, ha estat la preferida en cinc barris, tots ells de Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts.En canvi, Barcelona en Comú s'ha imposat pel que fa a districtes, ja que és la formació més votada en sis dels deu barcelonins: Ciutat Vella, Sant Martí, Sants-Montjuïc, Gràcia, Horta-Guinardó i Sant Andreu. Això es deu a que, tot i no imposar-se a la majoria dels barris, els seus resultats han estat força homogenis a molts d'ells, situant-se en segon lloc després d'ERC o PSC, en molts casos. Els republicans, al seu torn, van guanyar a l'Eixample i a Les Corts, mentre que el PSC ho va fer a Nou Barris i Cs, a Sarrià-Sant Gervasi.Per això, els comuns seran el grup que tindrà més consellers de districte, 49, per davant d'ERC (46), el PSC (42), Cs (27) i JxCat (21), mentre que el PP tan sols en tindrà tres (a les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i Nou Barris). Barcelona en Comú serà la candidatura amb més consellers a Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Sant Andreu i Sant Martí (sis a cada consell), empata amb ERC al de l'Eixample (sis cadascun) i al de Gràcia (cinc cadascun). A Horta-Guinardó hi ha un triple empat entre comuns, ERC i PSC (cinc cadascun), mentre que els socialistes s'imposen a Nou Barris (7), els republicans, a les Corts (4), i Cs, a Sarrià-Sant Gervasi (5).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor