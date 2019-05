VÍDEO Una cançó de la cantant catalana Rosalía, entre les deu millors per a la revista «Time»

La cançó Con altura, de l'artista catalana Rosalía i el creador colombià J Balvin, ha estat seleccionada com una de les deu millors en el que va d'any per la revista Time . El rotatiu destaca la capacitat "camaleònica" de la cantant, una qualitat que ha "demostrat" durant el "ràpid ascens en l'últim any".La publicació nord-americana es refereix a la capacitat de l'artista catalana d'adaptar-se a diferents gèneres musicals, com ara el hip-hop, el flamenc o el reggaeton. "Con altura sona com el futur de la música pop mundial", afirma Time.Les altres cançons són Late Night Feelings, de Mark Ronson i Lykke Li, Sucker, dels Jonas Brothers, Cellophane, de FKA Twigs, Juice de Lizzo, Rosa, d'Anitta, Old Town Road remix de Lil Nas X i Billy Ray Cyrus, Rebota, de Guaynaa, West Coast remix de G-Eazy, Blueface i ALLBLACK & YG.

