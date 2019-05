Topada entre Boye i Van den Eynde després del cop d'Estrasburg a l'independentisme

Igual deberías preguntarte quién hizo ese recurso porque el TEDH y el TJUE son sitios muy técnicos a los que hay que llegar con los deberes hechos y los pantalones en su sitio: https://t.co/Bew9z4455w — Gonzalo Boye (@boye_g) 28 de maig de 2019

Como bien sabes el representante de los demandantes no es necesariamente el redactor. La demanda que, por cierto, no hubiera redactado yo en inglés, pero la letrada que se encargó hizo los deberes lo mejor que pudo 🙂AVDE — Andreu Van den Eynde (@eyndePenal) 28 de maig de 2019

L'exconseller Josep Huguet ha encès la metxa, i el foc ha viralitzat. Després que es conegués la decisió del Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg de rebutjar la demanda de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, arran de la suspensió preventiva del ple posterior a l'1-O, Huguet ha posat en dubte l'efectivitat de la via jurídica europea. "No serà un camí de roses com vaticinaven advocats que han acabat fent de polítics", ha declarat a través de Twitter.Gonzalo Boye, un dels advocats internacionals de Puigdemont que ha participat en diversos mítings de Junts per Catalunya, no ha tardat a contestar: "Potser hauries de preguntar-te qui va fer aquest recurs perquè el TEDH i el TJUE són llocs molt tècnics on s'ha d'arribar amb els deures fets i els pantalons al seu lloc". Un dard enverinat dirigit a l'equip jurídic d'ERC, que encapçala Andreu Van den Eynde, advocat d'Oriol Junqueras, que també s'ha sumat a la conversa en defensa dels seus."Com bé saps, el representant dels demandants no és necessàriament el redactor. La demanda que, per cert, no hagués redactat jo en anglès, però la lletrada que se'n va fer càrrec va fer els deures el millor que va saber", ha etzibat Van den Eynde. Una conversa a la qual Huguet s'ha tornat a sumar, per acabar sentenciant: "Sort, és el que necessitem".

