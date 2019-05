FOTO La vinyeta de Romeva des de la presó que retrata la part més absurda de l'espanyolisme

Una de les passions de Raül Romeva és dibuixar. Fa vinyetes sovint i decora els seus escrits amb una traça innegable. En una de les últimes, l'exconseller ha aconseguit retratar la part més absurda de l'espanyolisme. A la vinyeta, hi apareixen sis persones. A l'esquerra, una mare amb el seu fill, que sosté un cartell de "Llibertat presos polítics". Al mig, dos adults insultant-los amb tot el repertori habitual d'improperis: "Supremacistes", "Colpistes", "Nazis", "Catalufos"...A la part dret de la vinyeta hi apareixen dos homes, amb bastó, asseguts en un banc. Un li diu a l'altra: "Escolta, Mariano, que dic jo: Tu creus que amb tant insult, segueixen tenint ganes de seguir sent espanyols?".

