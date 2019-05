El PSC de Vilanova i la Geltrú no es resigna: «Se'ns donava per morts i ara som primera força»

El PSC de Vilanova i la Geltrú no es resigna al bloqueig anunciat per la resta de forces polítiques, excepte Ciutadans, i seguirà treballant per assolir l'alcaldia. El cap de llista, Juan Luís Ruiz, ha dit avui que "no fa molt se'ns donava per morts i enterrats, i ara som primera força a Vilanova, al Garraf i hem recuperat el diputat provincial". L'alcaldable socialista ha fet una crida a la resta de partits afirmant que "cal trencar la política de blocs i de bloqueig, que no porta enlloc" i ha els ha emplaçat a parlar. "La ciutat té reptes importants els propers 4 anys que necessitaran majories sòlides i qualificades", ha dit.

Juan Luís Ruiz ha reconegut que la seva primera opció per buscar un pacte de govern és Esquerra Republicana i que de fet ja s'ha reunit amb la seva candidata per oferir-li un acord que aquesta ha declinat. Junts per Catalunya, Capgirem Vilanova - CUP i SOM VNG també han anunciat que no donaran suport a cap partit del 155, fet que deixa els socialistes sense opcions, ja que un acord amb Ciutadans no seria suficient.



Els socialistes però no donen l'alcaldia per perduda. En relació a la sintonia demostrada entre ERC, Capgirem Vilanova - CUP i SOMVNG, Ruiz ha assegurat que "la complicitat es veia des del començament. Aquí hi havia un pacte tancat i vam ser els primers a dir-ho. Si sumessin 13 el pacte ja estaria fet, però no sumen", ha reblat

