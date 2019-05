La repressió, en entredit

La declaració d'independència del 27 d'octubre de 2017 era legítima perquè tenia el suport de la majoria dels diputats. Però no era legal perquè ni la Constitució ni l'Estatut contemplen aquesta possibilitat. El TC va prohibir que es fes el ple previst pel dia 9 d'octubre de fa un any i mig i que es va acabar fent el dia 10. Ara, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha inadmès el recurs contra aquella decisió i ha donat un trumfo jurídic a l'Estat. Però avui rebrà un revés perquè el Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària de Nacions Unides es pronunciarà, segons que hem pogut saber i us expliquem en aquesta informació en primícia , contra la presó preventiva d'Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. El que us avancem, i que aquesta tarda explicarà des de Londres l'advocat Ben Emmerson, té una enorme rellevància jurídica i política.La duresa i l'arbitrarietat de la instrucció i de les mesures preventives contra els presos ja es comencen a girar en contra d'un Estat que els ha negat la condició de presos polítics (de fet cap estat admet tenir-ne) i que es pensava que totes les instàncies internacionals callarien o mirarien cap a un altre costat. Informes com el de l'ONU han de servir per carregar de raons la causa pel dret a decidir i la demanda d'una sortida dialogada. La via repressiva ni soluciona res ni convenç ningú. A Espanya li donen la raó quan diu que, fora de la Constitució, no es pot fer res. La perd quan nega el diàleg i empresona a qui intenta fer realitat els seus projectes polítics.

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



subdirector de NacióDigital

Vols rebre El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic?

I mentre la batalla jurídica del procés es juga a l'exterior i al Suprem , la política segueix pendent dels pactes postelectorals. El Govern no vol sortir-ne mal parat malgrat que acords, com el que es cou a la diputació de Tarragona i us explica entre JxCat i el PSC per arraconar a ERC, poden crear tensions internes. Avui hi ha sessió de control al Parlament i Quim Torra mirarà de passar-hi de puntetes. Sobre els pactes, que ahir es començaven a perfilar a molts municipis, hem obert aquest minut a minut que recull al detall, i gràcies a les 18 edicions territorials del diari, tot el que heu de saber.Us expliquem el que heu de saber al territori, i també a Barcelona, on ahir Ernest Maragall va moure de nou fitxa mentre seguien les pressions per descavalcar-lo sumant també a l'operació a Manuel Valls.us explica en aquesta crònica com està la negociació. I JxCat també vol ser-hi. Si Maragall els vol, al govern tindran quotes de poder i els permetrà no quedar en la insignificància a la que condemna ser el cinquè grup municipal. En cas que el candidat d'ERC faci aquest pas, les maniobres de l'establishment per barrar-li el pas s'intensificaran. Ho explica . Podeu consultar també el mapa que ha preparatsobre com han votat els barris de la ciutat Sobre els pactes a Barcelona no us perdeu l'opinió dei, també sobre les municipals, escriuen articles ben diferents. El primer mostra la satisfacció pels bons resultats de l'independentisme a Lleida (que s'han estès a tota la demarcació , com explica) i la segona analitza en primera persona (era la dos de la llista de Graupera) el fracàs de Barcelona és Capital.Des de demà i fins diumenge, els amants de la música -especialment indie- tenen una cita a Barcelona perquè tindrà lloc un dels festivals més importants d'Europa, el Primavera Sound. Més de 200 artistes passaran pels escenaris del Parc del Fòrum al llarg dels tres dies que durarà el festival, que compleix dinou anys. Si bé és necessari l'abonament per poder veure els millors artistes del moment -entre els quals destaquen Rosalía, Tame Impala, Miley Cyrus, Interpol, J Balvin i James Blake-, el Primavera també ofereix "la prèvia" gratuïta per a tots els públics que servirà d'entrenament i de tast per als més impacients (i pels indecisos). Aquesta jornada gratuïta té lloc avui, a partir de les 17 hores al Parc del Fòrum, on s'hi podran veure actuar Big Red Machine, Cuco, Hatchie, Melenas i Mow. El nostre crític musical,La sensació de derrota a l'esquerra alternativa espanyola és total. Podem ha perdut gairebé la meitat dels suports a les municipals i els "ajuntaments del canvi" s'han evaporat per culpa del vot útil al PSOE o a opcions d'esquerres i independentistes, com ara ERC.és un dels diaris de referència d'aquest món i ahir va publicar un dur editorial, Podemos, final de cicle, on analitzava el perquè de la davallada. Els regala un consell: ser més verds. Llegiu-la aquí Ciutadans es disposa a governar en aquelles places on està en condicions de decidir les majories. El Gran Madrid és la joia de la corona i allí Albert Rivera vol dir la seva. Els resultats li permeten fer-ho, sigui amb el PP, com sembla el més probable, o girant un altre cop i acostant-se al PSOE. Els dos candidats de Ciutadans, Begoña Villacís a l'Ajuntament, i Ignacio Aguado a la comunitat, són figures a l'alça. Però amb una relació molt diferent amb Rivera.El dirigent de Cs a la Comunitat -que ha mantingut una bona relació amb el presidenciable socialista, Ángel Gabilondo- no té gaire química amb Rivera, que no oblida que es va assabentar per la premsa del fitxatge estrella del partit a Madrid, l'expresident popular Ángel Garrido, cuinat en exclusiva per Aguado.La persecució del català per part de diferents governs espanyols ha estat una constant. Una de les variants més recordades es commemora tal dia com avui. Va ser el 1896, avui fa 123 anys, quan es va instal·lar la línia telefònica entre Barcelona i Madrid.La prohibició també s'havia aplicat en la telegrafia, que només acceptava telegrames en castellà. Dies després, el diputat català Joan Maluquer i Viladot va denunciar-ho al Congrés. La mesura va continuar vigent i les operadores van seguir disposant de la facultat de tallar la comunicació si detectaven converses en català.Un 29 de maig de l'any 1917, avui fa 102 anys, naixia a Massachusetts, als Estats Units, el president nord-americà, que moriria assassinat per un franctirador a Dallas el 1963 quan ostentava el càrrec. Era del partit demòcrata i pertanyia a una adinerada (i àmplia) família catòlica d'origen irlandès. Va ser escollit per al càrrec el 1961 i en el seu curt, polièdric i icònic mandat va viure la crisi dels míssils amb Cuba, les protestes pels drets civils, la construcció del mur de Berlín o el començament de la guerra del Vietnam. El seu assassinat va impactar brutalment el país i ha estat font de molta filmografia i de teories de la conspiració ben diverses. El va substituir el seu vicepresident, Lyndon B. Jonhson. Cinquanta anys després del seu assassinat, així analitzaven el seu "mite" al Món324 de TV3

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor