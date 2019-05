El Ministeri de l'Interior es pronuncia després de la denúncia de la CUP

El Ministeri de l'Interior ha reconegut que l'empresa contractada per concurs públic per al bolcat de dades provisionals de les eleccions del 26-M, SCYTL, va cometre errors puntuals. Amb tot, puntualitza que el recompte no és oficial fins que aquest dimecres es faci l'escrutini general i dijous es proclamin els càrrecs electes al BOE.Per exemple, a la demarcació de Tarragona el partit que apareixia en el web dels resultats com a més votat a les municipals era Primàries -amb un 26% dels vots-, un error que ja s'ha esmenat i substituït per ERC. A Primàries li corresponia un percentatge de vot del 0,32%. També s'ha detectat que a un poble de València no hi va aparèixer cap resultat.D'altra banda, el web de resultats provisionals dona al PP a tota la demarcació de Girona poc més de 900 vots, i en canvi, només a la ciutat de Girona, ja en va treure 1.400.Aquest dimarts la CUP ha denunciat que un error els hauria restat fins a 56.000 vots en els comicis municipals d'aquest passat diumenge . La formació anticapitalista assegura, partint d'un segon recompte fet municipi per municipi, que en realitat li corresponen 177.330 vots i 337 electes. Les xifres actuals, que dibuixen una forta patacada dels cupaires arreu de Catalunya , els hi atorguen 121.274 vots.Des del Ministeri de l'Interior es precisa que aquests resultats provisionals permeten no haver d'esperar els tres dies que hi ha per proclamar els resultats definitius i argumenta que es fan en base a les dades que es recullen a les meses. Quan s'acaba la jornada el president, vocals i apoderats fan una acta i la signen. Finalment, es destrueixen els vots. Amb aquestes dades es fan tres actes que s'envien per triplicat i signades a les juntes electorals provincials, que són les que fan el recompte general com fixa la Loreg.

Consulta el comunicat complet difós per la CUP en què denuncia l'error en el recompte

Resultats electoral (CUP) by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor