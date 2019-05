VÍDEOS Els deu imprescindibles del Primavera Sound 2019

Arriba un dels grans esdeveniments musicals de l'any. A partir de dijous, el Primavera Sound 2019 encetarà els seus tres dies forts al Parc del Fòrum, que s'omplirà de públic i artistes internacionals que des de dilluns van començar a escalfar motors amb els concerts a la Sala Apolo i els directes gratuïts de dimecres al Fòrum. Per aquells més indecisos, aus oferim una llista dels deu concerts més imprescindibles del festival.Després de 20 anys, el trio novaiorquès format per Paul Banks, Daniel Kassler i Sam Fogarino són una de les apostes pels referents internacionals del rock. De matisos delicats i melodies fosques que transporten al Post-punk dels 80, la banda ha anat construint al llarg dels anys un so únic i personal que queda demostrat arran de la publicació del seu darrer àlbum. A Marauder, publicat l'any 2018, el grup va presentar nous matisos melòdics inusuals en els seus anteriors treballs però que així i tot deixen entreveure la seva distintiva signatura.Tahliah Debrett va començar la seva carrera com a ballarina als 17 anys. L'any 2014 sortia el seu primer àlbum LP1 on presentava un so únic i minimalista del R&B. S'espera que el seu proper àlbum, LP2 del que l'artista només ha presentat un tema, culmina com a treball musical, coreogràfic, performatiu i visual.Una de les figures del techno internacional, habitual a sales tan conegudes com Fabric, visitarà el festival des de Rússia. Amb dos àlbums a l'esquena, la DJ va participar per darrer cop a una recopilació l'any 2015 anomenada DJ-Kiks (#48). S'espera que el seu directe sigui el fi de festa perfecta per tancar el primer dia de festival al Fòrum.L'artista britànica navega entre el hip-hop i la paraula parlada. La seva producció va més enllà de la música, passant pel teatre, la poesia i la narrativa. Dins un Regne Unit d’incerteses i on l’ombra del Brexit s'estén entre els discursos més conservadors, la veu de Kate Tempest sona en força per combatre el desengany europeu i la trista realitat vigent, extrapolable a gairebé tots els països occidentals.L’artista americana és el reflex del canvi de paradigma del festival, apostant per talents joves que s’apropen a la cultura urbana i la realitat pop dels temps actuals. Als seus 26 anys representa una de les figures més trencadores, gamberres, polèmiques i feministes de l’escena pop actual. Cyrus visita el Primavera per presentar en primícia el seu nou disc que pretén trencar amb la idea de gènere.No serà el primer cop que els australians visiten el festival. Kevin Parker i la seva banda tornen a Barcelona amb el seu pop psicodèlic, místic i colorit. Un viatge extrasensorial que ben segur deixarà bocabadat al seu públic. Al seu darrer àlbum l'any 2015, el seu so ja deixava entreveure sons més urbans que transporten a les pistes de ball. Del proper disc ja coneixem dos temes: Patience i Borderline, on segueixen perfeccionant el seu característic so.Arriba el torn de l'ambaixador del pop llatí actual. El primer disc del colombià, Vibras, barreja el reggaeton amb l’alliberació dels ritmes llatins que conviden a ballar salvatgement.L'anglès torna a visitar el Primavera per presentar el seu nou àlbum Assume Form, on el seu inconfusible so electrònic es barreja amb ritmes urbans actuals com el post-dubstep o el hip hop per continuar parlant de temes universals com el desamor, la melancolia i el dolor. Tot plegat havent col·laborat amb artistes com Kenndrick Lamar, Beyoncé, Rosalía o Frank Ocean.L'artista catalana més aplaudida arreu del planeta El Mal Querer ha traspassat fronteres i ha apropat el pop banyat de flamenc arreu. L'artista de Sant Esteve Sesrovires ha reinventat l'imaginari del pop actual a partir dels seus ritmes i sons urbans que veuen directament de l'estudi de la tradició flamenca i la seva música i balls. El directe podria fins i tot comptar amb actuacions conjuntes inesperades amb els seus col·laboradors J Balvin i James Blake.Ja fa anys que la polifacètica artista irlandesa va començar la seva carrera en solitari arran de deixar Moloko, grup que conformaven ella i la seva antiga parella. Murphy és una explosió de creació dins i fora l'escenari, un pop despreocupat que converteix els seus directes en veritables espectacles amb l'ajuda dels seus característics audiovisuals.

